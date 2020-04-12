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百年前台灣首批公園誕生 也跟防疫有關

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
新書「公園地景 百年流轉」研究台灣公園的百年歷史。圖／貓頭鷹出版社提供
新書「公園地景 百年流轉」研究台灣公園的百年歷史。圖／貓頭鷹出版社提供

為了防疫，各級學校紛紛封閉校園，公園幾乎成為城市人唯一可以踏青散步的綠地。學者林芬郁最近出版新書「公園地景 百年流轉」，根據她的研究，120年前台灣第一批公園誕生，也跟防疫有關。

1895年日本統治台灣後，日本政府認為台灣是「瘴雨蠻煙」之地，征戰過程中病亡的人數遠高於戰死，連近衛師團的北白川宮能久親王也因瘧疾而過世。對日本殖民政府來說，風土病（地方性流行病）是最大的威脅。

林芬郁表示，當時日本殖民政府認為台北市區人與犬豬雜居、環境髒亂汙穢，對風土病畏懼恐慌。1896年，日本內務省衛生局長後藤新平來台擔任衛生顧問時，認為日本政府治台的第一要務，當屬改善「瘴癘之島」的公共衛生。

為改善台北的衛生環境、減少疫病，日本政府竭力投入熱帶都市的研究。據此擬定的都市計畫中，盡量保留空地、增加樹蔭、改善簡陋房屋、興建亭仔腳（騎樓）、加寬道路。

而其中最重要的空間改革，便是將歐美近代都市公園制度引進台灣。日人認為，都市公園對改善密集生活所導致的空氣混濁、或建築的通風採光皆有助益。台灣夏天氣候悶熱，人民容易疲累，為提升國民體魄，公園是必要的都市建設。

1898年，殖民政府設立台北基隆市區計畫委員會，明令地方官廳公告市區計畫預定的公園、道路、下水道等，未經地方長官許可，不得興建建築物或變更土地用途。兩年後公告的台北城內市區計畫，首次將公園（即今之228公園）納入計畫中。

接著推行標準時間制度、周日休息的星期制，讓人民擁有假日休閒的概念。有「都市之肺」美譽的公園從此進入台灣，引領人們進入近代都市文明的生活。

如今流行的公園音樂會，120年前便已在台北出現，當時的「台灣日日新報」還會固定刊登公園音樂會曲目。公園不只是休憩場所，更肩負保健功能。1930年代，日人把歐美流行的「收音機體操」引進台灣，透過新公園的播音亭放送，最終推廣到全台各地學校，收音機體操迄今仍是許多台灣人的童年集體回憶。

日本 衛生局 音樂會

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