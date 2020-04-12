焦桐「為小情人做早餐」 食譜不藏私

做菜不只是為了填飽肚子，更是情感的傳遞。作家焦桐在新書「為小情人做早餐」中，收錄30多年來，他為妻子和女兒所做的90道菜。他不僅記錄食譜，也寫下發想與做菜的過程，「通過烹煮食物，呵護最摯愛的家人，讓她們也相愛。」他透過書中的每一道菜，記錄往日的美好時光，留下親情與愛情的滋味。

看似簡單的荷包蛋，是很多人學會的第一道菜，充滿文學與歷史典故，也是焦桐小女兒八歲時首次為他烹煮的食物。

據說「荷包蛋」名稱源於新婚之夜，新郎新娘各端一碗蛋，互吃對方碗中的蛋，意為「合抱蛋」，久而諧音「荷包蛋」。如此充滿綿綿情意的蛋，焦桐形容料理訣竅是「手勢需溫柔謹慎，專心致志，以免破損」。

榮新診所營養師李婉萍表示，小小的荷包蛋看似沒什麼特別，其實營養豐富等同「綜合維他命加鐵質加蛋白質」，在貧困的年代，吃一個荷包蛋等於把一顆「綜合維他命」吃下肚。

鱈魚營養豐富，焦桐深知女兒不愛吃魚，於是在煎魚時加上芒果誘引，並加上白葡萄酒和巴西利碎，自創這一道洋溢父愛的「芒果煎鱈魚」。李婉萍表示，鱈魚EPA、DHA含量高，三酸甘油脂高的人可一周吃三次、每次吃手掌大小的分量。而芒果可以去掉魚的腥味、增加甜味；巴西利碎、白葡萄酒都可以去掉魚的腥味。

「牛郎義大利麵」是焦桐為亡妻量身打造的美食。當時妻子罹癌化療、焦桐每天提早下班，回家親手做晚餐給她吃。長期化療的人胃口差，味蕾變得遲鈍，焦桐親自下廚、每天變化不同菜色，取悅妻子的食慾。他將南義特色菜「煙花女義大利麵」，改造成符合妻子口味的「牛郎義大利麵」。

「煙花女義大利麵」據說是早年拿坡里妓女鍾愛的菜色，食材包括鯷魚、酸豆、橄欖、紅辣椒、蒜頭、洋蔥、番茄、巴西里等。菜如其名，「煙花女」色彩妖豔、口感激烈，不論視覺或味覺都能強烈「挑逗」食客的味蕾與胃口。

焦桐自創的「牛郎義大利麵」，將南歐的食材改成台灣在地食材，並將妻子不吃的乳製品改成台灣的豆腐乳，用菜色的顏色和口感挑逗食慾不振的妻子。如今想念妻子時，焦桐會為女兒調製這道「牛郎義大利麵」，讓孩子品嘗父母的愛情與思念。

李婉萍形容「牛郎」這道菜很「酷」，西式的做法卻都是中式食材，還加上豆腐乳。她指出，這道菜可增強免疫力，青椒、黃椒、紅椒維他命C高，而番茄熟吃茄紅素會變高，對免疫系統有利，香菇的多醣體也可增強免疫力。

第1道菜 荷包蛋

食材：蛋、鹽、胡椒粉、烤鴨

作法：煎荷包蛋最佳鍋具是平底鍋，少量油加熱後，仔細打入蛋，以小火單面煎熟，撒入適度的鹽，對折如半月狀，翻面，稍加續煎即成，建議蛋黃煎至七分熟。

也有繁複豪華的皇家版荷包蛋，法國文豪大仲馬根據法國皇家食譜的荷包蛋，煎完荷包蛋後取烤鴨肉汁加上鹽與胡椒粉，趁熱澆在荷包蛋上。

第2道菜 芒果煎鱈魚

食材：鱈魚、蒜末、芒果丁、巴西利碎、白葡萄酒、檸檬

作法：取輪切鱈魚（鮭魚亦可）一片，均勻抹鹽與胡椒粉，裹粉以小火油煎至熟、裝盤。奶油炒香蒜末，加入芒果丁、巴西利碎、白葡萄酒，用小火拌炒，再滴入檸檬汁。起鍋，覆上魚肉。檸檬皮刨絲盤飾。

第3道菜 牛郎義大利麵

食材：義大利麵條、鮭魚卵、青椒、黃椒、紅椒、番茄、豆腐乳、干貝XO醬、羅勒葉

作法：取義大利麵，加橄欖油、鹽煮熟，撈起，放入冰水中備用。用橄欖油爆香蒜片，加上香菇、培根肉；續炒青椒、黃椒、紅椒、番茄。加入豆腐乳拌至溶解；最後麵條下鍋，加入干貝XO醬與羅勒葉，起鍋前加入鮭魚卵。