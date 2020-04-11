太迷人～這是「佐藤健」身上的味道！最愛2款香水曝光

因為日劇「戀愛可以持續到天長地久」而聲勢看漲的男星佐藤健，在劇中營造出超強撩妹形象，還當起帥氣迷人的高冷醫生，讓超多人跟著沈醉在佐藤健的魅力下。其中他在劇中許多超甜語錄，還有狂吻的劇碼，都讓許多人想要有這樣的霸氣男友。

也想要把這樣的佐藤健占為己有嗎？就現實中來說，可能機率不大，不過可以先從聞到佐藤健身上的味道開始，他之前受訪時，曾經表示自己最愛兩瓶香水，包括Jo Malone的英國梨與小蒼蘭（English Pear & Freesia）、還有Calvin Klein的CK ONE，就是他平常最愛噴的兩款香水。

Jo Malone的英國梨與小蒼蘭，是品牌知名度最高、銷售最好的香水，被稱為噴了「好感度飆升」的指標香味，有著清新迷人的梨子香氣，搭配小蒼蘭的花香，輔助香味有琥珀、廣藿香與木質香調，兼具優雅與清新，不管男生、女生都很合適。

CK ONE也是Calvin Klein旗下長賣型的中性香水，也受到許多男性的喜愛，因為同樣有股清新淡雅的味道，整體是柑苔果香調，前味有鳳梨、佛手柑、檸檬與荳蔻等，中味加入迷人的茉莉花、鈴蘭、玫瑰、鳶尾草等花香調，後味以檀香、麝香、琥珀為主。