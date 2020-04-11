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寵愛媽咪提早準備！屈臣氏、日藥本舖、台隆手創館「母親節禮物清單」快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏「綻美媽咪節」開跑，推出多款獨家專櫃特惠組。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「綻美媽咪節」開跑，推出多款獨家專櫃特惠組。圖／屈臣氏提供

雖然距離母親節還有一個月，但因新冠肺炎疫情緊張，許多人不敢進出人潮多的百貨賣場，藥妝紛紛推薦母親節禮物清單，屈臣氏即日起至5月10日推出「綻美媽咪節」，母親節商品消費滿1,000元送100元、專櫃全品牌消費滿2,000元送200元，並有資生堂、佳麗寶、KOSE雪肌精、KISSME等多款獨家專櫃特惠組；日藥本舖即日起至5月3日祭出「玩美女人全攻略」指定商品1送1、第2件5折，提前搶攻母親節商機。

屈臣氏「綻美媽咪節」寵i會員可享專櫃天天9折優惠，除了寵愛媽咪，買來自用也划算，獨家專櫃組合包括SHISEIDO資生堂都會敏護組，購買敏感話題都會敏護潔膚慕斯、敏感話題都會敏護保濕露送敏感話題均衡化妝水W 23ml、均衡乳液W（滋潤型）11ml、淨化隔離防護精華5ml、潔膚乳20g，優惠價1,800元（約76折）、屈臣氏會員價1,620元（約68折）；資生堂No.1乳霜組內含百優精純乳霜50ml、全效抗痕亮采賦活乳30ml、亮采賦活露25ml、百優精純乳霜7ml、美妝包，原價4,314元、優惠價2,600元、屈臣氏會員價2,340元；KOSE全效修護組購買雪肌精光感澄皙柔膚乳35g或無限肌緻輕淬瀅白隔離精華乳30g任一品，送雪肌精33ml、雪肌精乳液33ml、雪肌精淨透潔顏油N 33ml，優惠價950～1,050元（約62～65折）；Kanebo佳麗寶DEW淨潤白柔膚露淨白水潤組購買DEW淨潤白柔膚露150ml送BLS潤白慕斯晶摩皂170g，優惠價1,450元（約53折）、/屈臣氏會員價1,305元（約48折）。

除了專櫃之外，開架品牌也有多款屈臣氏獨家特惠組，包括DR.WU經典保濕煥膚療程組約61折優惠價999元、霓淨思玻尿酸保濕原液寵愛重磅禮盒約42折特價1,380元、Dr.Satin魚子奇蹟高水感保濕菁露禮盒組約5折特價980元。

日藥本舖「玩美女人全攻略」美妝保養、保健、美髮等多款商品推出超低特惠價，單筆結帳滿688元再送100元折價券；「鍋鍋好生活」加價購活動也很適合母親節送禮，會員扣除會員點數5,000點即可以388元加購瑞士百年品牌「MONCROSS不鏽鋼經典刀具組」或「MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組」，會員結帳滿500元可獲得1張集點券、集滿20點可免費兌換一組，數量有限贈完為止。

日藥本舖推薦適合熟齡肌保養的日本原裝進口PEGA精緊緻亮白美容液（5ml X 3）原價2,500元，特價2,299元；日方雪之元Q10-Premium滋養霜原價450元、特價349元；來自北海道的白雪美精馬油亮白保濕面膜添加日本國產馬油，10入售價580元。

HAND台隆手創官方購物網即日起至5月10日「媽咪的放鬆時光」活動精選商品5折起，加碼推出網路限定全館單筆消費滿3,000元現折200元，獨家首賣的桃谷SHELD保養系列任選兩件8折，全系列包括日間防護洗顏水、日間防護美容液、夜間修復洗面乳、夜間修復卸妝油、夜間修復化妝水、夜間修復乳液、乳霜、夜間修復精華液、晚安果凍、晚安眼膜等。

屈臣氏獨家推出霓淨思玻尿酸保濕原液寵愛重磅禮盒，優惠價1,380元（約42折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出霓淨思玻尿酸保濕原液寵愛重磅禮盒，優惠價1,380元（約42折）。圖／屈臣氏提供
日方雪之元Q10-Premium滋養霜，原價450元、特價349元。圖／日藥本舖提供
日方雪之元Q10-Premium滋養霜，原價450元、特價349元。圖／日藥本舖提供
日藥本舖推出瑞士百年品牌MONCROSS不鏽鋼鍋具組加價購、集點送活動，適合母親節送禮。圖／日藥本舖提供
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屈臣氏獨家推出Kanebo佳麗寶DEW淨潤白柔膚露淨白水潤組，優惠價1,450元（約53折）、會員價1,305元（約48折）。圖／屈臣氏提供
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白雪美精馬油亮白保濕面膜，10入售價580元。圖／日藥本舖提供
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屈臣氏獨家推出Dr.Satin魚子奇蹟高水感保濕菁露禮盒組，優惠價980元（約5折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出Dr.Satin魚子奇蹟高水感保濕菁露禮盒組，優惠價980元（約5折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出資生堂No.1乳霜組，原價4,314元、優惠價2,600元、會員價2,340元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出資生堂No.1乳霜組，原價4,314元、優惠價2,600元、會員價2,340元。圖／屈臣氏提供
HAND台隆手創官方購物網即日起至5月10日舉辦「媽咪的放鬆時光」活動，獨家首賣的桃谷SHELD保養系列任選兩件8折。圖／台隆手創館提供
HAND台隆手創官方購物網即日起至5月10日舉辦「媽咪的放鬆時光」活動，獨家首賣的桃谷SHELD保養系列任選兩件8折。圖／台隆手創館提供
屈臣氏獨家推出DR.WU經典保濕煥膚療程組，優惠價999元（約61折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出DR.WU經典保濕煥膚療程組，優惠價999元（約61折）。圖／屈臣氏提供
PEGA精緊緻亮白美容液（5ml X 3）原價2,500元、特價2,299元。圖／日藥本舖提供
PEGA精緊緻亮白美容液（5ml X 3）原價2,500元、特價2,299元。圖／日藥本舖提供
屈臣氏獨家推出SHISEIDO資生堂都會敏護組，優惠價1,800元（約76折）、會員價1,620元（約68折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出SHISEIDO資生堂都會敏護組，優惠價1,800元（約76折）、會員價1,620元（約68折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出KOSE全效修護組，優惠價950～1,050元（約62～65折）。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出KOSE全效修護組，優惠價950～1,050元（約62～65折）。圖／屈臣氏提供

修復 母親節 資生堂

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