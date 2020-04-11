寵愛媽咪提早準備！屈臣氏、日藥本舖、台隆手創館「母親節禮物清單」快筆記

雖然距離母親節還有一個月，但因新冠肺炎疫情緊張，許多人不敢進出人潮多的百貨賣場，藥妝紛紛推薦母親節禮物清單，屈臣氏即日起至5月10日推出「綻美媽咪節」，母親節商品消費滿1,000元送100元、專櫃全品牌消費滿2,000元送200元，並有資生堂、佳麗寶、KOSE雪肌精、KISSME等多款獨家專櫃特惠組；日藥本舖即日起至5月3日祭出「玩美女人全攻略」指定商品1送1、第2件5折，提前搶攻母親節商機。

屈臣氏「綻美媽咪節」寵i會員可享專櫃天天9折優惠，除了寵愛媽咪，買來自用也划算，獨家專櫃組合包括SHISEIDO資生堂都會敏護組，購買敏感話題都會敏護潔膚慕斯、敏感話題都會敏護保濕露送敏感話題均衡化妝水W 23ml、均衡乳液W（滋潤型）11ml、淨化隔離防護精華5ml、潔膚乳20g，優惠價1,800元（約76折）、屈臣氏會員價1,620元（約68折）；資生堂No.1乳霜組內含百優精純乳霜50ml、全效抗痕亮采賦活乳30ml、亮采賦活露25ml、百優精純乳霜7ml、美妝包，原價4,314元、優惠價2,600元、屈臣氏會員價2,340元；KOSE全效修護組購買雪肌精光感澄皙柔膚乳35g或無限肌緻輕淬瀅白隔離精華乳30g任一品，送雪肌精33ml、雪肌精乳液33ml、雪肌精淨透潔顏油N 33ml，優惠價950～1,050元（約62～65折）；Kanebo佳麗寶DEW淨潤白柔膚露淨白水潤組購買DEW淨潤白柔膚露150ml送BLS潤白慕斯晶摩皂170g，優惠價1,450元（約53折）、/屈臣氏會員價1,305元（約48折）。

除了專櫃之外，開架品牌也有多款屈臣氏獨家特惠組，包括DR.WU經典保濕煥膚療程組約61折優惠價999元、霓淨思玻尿酸保濕原液寵愛重磅禮盒約42折特價1,380元、Dr.Satin魚子奇蹟高水感保濕菁露禮盒組約5折特價980元。

日藥本舖「玩美女人全攻略」美妝保養、保健、美髮等多款商品推出超低特惠價，單筆結帳滿688元再送100元折價券；「鍋鍋好生活」加價購活動也很適合母親節送禮，會員扣除會員點數5,000點即可以388元加購瑞士百年品牌「MONCROSS不鏽鋼經典刀具組」或「MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組」，會員結帳滿500元可獲得1張集點券、集滿20點可免費兌換一組，數量有限贈完為止。

日藥本舖推薦適合熟齡肌保養的日本原裝進口PEGA精緊緻亮白美容液（5ml X 3）原價2,500元，特價2,299元；日方雪之元Q10-Premium滋養霜原價450元、特價349元；來自北海道的白雪美精馬油亮白保濕面膜添加日本國產馬油，10入售價580元。