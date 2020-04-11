聽新聞
test
0:00 / 0:00
孟耿如出席日本訂製珠寶品牌K.UNO 江戶金工古典加持 黃子佼愛犬元氣巧入設計
日本最大規模客製化珠寶品牌K.UNO曾於2019年台來展店，品牌特色在於以女性珠寶閨密的定位，並藉助工藝職人與設計師的通力合作，從設計草圖以致全客製化訂製，實現獨一無二的珠寶創作。品牌除預計將於四月進駐新光三越南西店，今日並舉辦新品發表、邀請到孟耿如出席擔任一日店長。
由於K.UNO強調訂製服務，孟耿如於是將黃子佼的愛犬「元氣」也納入對戒設計之中，但也坦承因擔心疫情，婚期將延後舉行。而在出席記者會時，孟耿如同時戴上了K.UNO最新款的「木目金（もくめがね）」系列。木目金的技法源自日本江戶時期的特殊金工技法，透過將多層金屬板材熔接並再加以銼削、鍛造或不同工序，與源於中東的「大馬士革鋼」，有相似的紋理，但使用材料、工法，則大不相同。
本次K.UNO的木目金系列，從素雅的基本款Piantina對戒、擁有有機變形線條的Arietta Fianco對戒，或是寬版的Alberto對戒，價格從66,000元到91,000元不等，另外也有搭配30分主鑽的Arietta Fianco訂婚戒與Piantina訂婚戒，價位則從10萬元起跳。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言