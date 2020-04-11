孟耿如出席日本訂製珠寶品牌K.UNO 江戶金工古典加持 黃子佼愛犬元氣巧入設計

日本最大規模客製化珠寶品牌K.UNO曾於2019年台來展店，品牌特色在於以女性珠寶閨密的定位，並藉助工藝職人與設計師的通力合作，從設計草圖以致全客製化訂製，實現獨一無二的珠寶創作。品牌除預計將於四月進駐新光三越南西店，今日並舉辦新品發表、邀請到孟耿如出席擔任一日店長。

由於K.UNO強調訂製服務，孟耿如於是將黃子佼的愛犬「元氣」也納入對戒設計之中，但也坦承因擔心疫情，婚期將延後舉行。而在出席記者會時，孟耿如同時戴上了K.UNO最新款的「木目金（もくめがね）」系列。木目金的技法源自日本江戶時期的特殊金工技法，透過將多層金屬板材熔接並再加以銼削、鍛造或不同工序，與源於中東的「大馬士革鋼」，有相似的紋理，但使用材料、工法，則大不相同。