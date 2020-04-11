柚子蜂蜜調酒太欠喝 以味蕾環遊世界 Spice Cuisine

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

是餐酒館還是酒吧？有時界線只在一線之隔。位在捷運「南京復興」站的Spice Cuisine，定位在法式風格餐廳，但同時也是專業酒吧，店家以香料為引，一如捷運或地鐵，自由穿梭在味蕾與國界的多變版圖。

因為是餐酒館，Spice Cuisine從傍晚已經開始營業。翻開菜單，餐點走法式路線：強調讓醬汁與香料賦予餐食纖細的風味變化。柳橙燉小羊膝、肉桂紅酒燉澳洲牛頰等主食都頗有份量、不雷，同時晚上十點後宵夜場供應的牛肉麵更是一絕：從水煮魚變化而來的水煮牛肉麵，上場時將熱油淋入碗中瞬間爆發的香氣跟音聲，是入夜後一次滿足色聲香味的療癒瞬間。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

調酒師Owen再將世界各國飲食元素，透過舒肥、真空萃取、油洗、奶洗的不同手法，將韓式柚子醬、美式花生醬，全數轉換成12杯以國家為名的世界調酒。其中「韓國」是以白蘿蔔加韓國的柚子蜂蜜、青花椒，再進行真空萃取，像是液體版風味的泡菜，開胃而舒服；「台灣No.2」則萃取八角跟杏仁、威士忌與炭培烏龍，有層次感，同時八角跟烏龍茶的呈現也相當強烈鮮明。

最棒的是，12杯調酒都可以滴管試飲，酒單上更附酒精濃度與風味組成。想喝重喝輕？自己翻Menu嘍！

Spice Cuisine

地址：台北市南京東路三段216巷21號

時間：1700-0100

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。