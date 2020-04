楊洋、BTS防彈少年團帥氣出鏡 運動品牌新品買氣增

不管你是楊洋還是BTS防彈少年團的粉絲,近期都有運動品牌釋出由他們所演繹的新品形象廣告,想要讓男友穿上同款更是沒有問題。

PUMA重塑80年代的 RS(Running System)經典跑鞋科技,並搭上復古浪潮,推出RS-X TOYS系列跑鞋,找來男神楊洋詮釋。而且他在形象短片中,身穿芥末黃 PUMA Downtown 系列短袖 T 恤,搭配 PUMA Fusion休閒卡其短褲還帶著柯基犬一同入鏡,塑造出帥哥與毛孩的美好畫面,更有粉絲回應「好想當那隻狗」。同時,楊洋腳上的RS-X TOYS鞋以飽和馬卡龍色彩拼接鮮豔吸睛,搭配同色系的半筒襪,透過設計美學傳遞RS 跑鞋科技對於流行文化的影響。

BTS防彈少年團成員金泰亨詮釋FILA VOYAGER COLLECTION新款服飾、鞋款。圖/FILA提供

不僅有楊洋,FILA也有BTS防彈少年團的VOYAGER COLLECTION推出,這是品牌以團員的特質而創造的系列。Logo擷取「VOYAGER」 的開頭字母V,運用FILA品牌標誌與Fingers heart結合做為專屬識別。提供了連帽衫、短袖T恤、帽款和後背包、腰包等以及運動鞋單品,並首度使用紮染工藝製作滿版上衣,營造夢幻般的宇宙氛圍。而且20項系列單品都加印上「Born to Shine」字樣,更在衣服上加註「Follow your own star. Don't be afraid to be different. Show the world who you are . Because you were born to shine」訊息給粉絲們。

男神楊洋帥氣演繹RS-X TOYS系列繽紛冰沙系新色跑鞋。圖/PUMA提供

男神楊洋帥氣演繹RS-X TOYS系列繽紛冰沙系新色跑鞋。圖/PUMA提供

男神楊洋帥氣演繹RS-X TOYS系列繽紛冰沙系新色跑鞋。圖/PUMA提供

PUMA RS-X TOYS系列繽紛冰沙系新色跑鞋3,980元。圖/PUMA提供

FILA VOYAGER COLLECTION首度使用紮染工藝製作滿版上衣,營造夢幻般的宇宙氛圍。圖/FILA提供