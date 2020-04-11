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楊洋、BTS防彈少年團帥氣出鏡 運動品牌新品買氣增
不管你是楊洋還是BTS防彈少年團的粉絲，近期都有運動品牌釋出由他們所演繹的新品形象廣告，想要讓男友穿上同款更是沒有問題。
PUMA重塑80年代的 RS（Running System）經典跑鞋科技，並搭上復古浪潮，推出RS-X TOYS系列跑鞋，找來男神楊洋詮釋。而且他在形象短片中，身穿芥末黃 PUMA Downtown 系列短袖 T 恤，搭配 PUMA Fusion休閒卡其短褲還帶著柯基犬一同入鏡，塑造出帥哥與毛孩的美好畫面，更有粉絲回應「好想當那隻狗」。同時，楊洋腳上的RS-X TOYS鞋以飽和馬卡龍色彩拼接鮮豔吸睛，搭配同色系的半筒襪，透過設計美學傳遞RS 跑鞋科技對於流行文化的影響。
不僅有楊洋，FILA也有BTS防彈少年團的VOYAGER COLLECTION推出，這是品牌以團員的特質而創造的系列。Logo擷取「VOYAGER」 的開頭字母V，運用FILA品牌標誌與Fingers heart結合做為專屬識別。提供了連帽衫、短袖T恤、帽款和後背包、腰包等以及運動鞋單品，並首度使用紮染工藝製作滿版上衣，營造夢幻般的宇宙氛圍。而且20項系列單品都加印上「Born to Shine」字樣，更在衣服上加註「Follow your own star. Don't be afraid to be different. Show the world who you are . Because you were born to shine」訊息給粉絲們。
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