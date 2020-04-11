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不科學人妻曾之喬 凍齡保養只靠一招，秒接保養新代言
今年1月剛宣布與辰亦儒結婚的曾之喬，雖然已為人妻，但卻美到不科學，她最近曝光自己最重視的「保養秘訣」，要怎麼看起來又年輕又漂亮呢？曾之喬的秘訣就是「一亮遮三醜」，她認為，女生只要肌膚透亮白皙，就能看起來格外迷人。
曾之喬因為有原住民血統，以前又愛運動，所以有陣子喜歡自己有小麥色的膚色，覺得看起來健康又陽光，但後來接觸更多保養後，她不強調美白，反而強調肌膚要夠「亮」，而且除了臉部，因為夏天快到了，露出來的肌膚，也要懂得保養，才能發亮。
曾之喬過去都會用美白精華保養臉部，針對膚色不勻的地方，也會加強保養，讓肌膚透亮。至於身體，她則愛用凡士林水感亮白潤膚露，質地輕盈，在大腿、小腿只要來回抹3次，就能吸收，兼具保濕與亮白，而且夏天也能使用，不會覺得黏膩。
也因為愛保養、也是愛用者，讓曾之喬成為凡士林最新年度代言人，首款推薦商品就是凡士林水感亮白潤膚露，內含菸鹼醯胺（維他命B3）與防曬因子，可以均勻膚色，讓夏天穿上短褲、短袖時，也能透出亮白膚色。
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