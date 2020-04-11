2020中華職棒「閉門」開打！樂天桃猿官網開賣造型布口罩、「新10號隊友」機器人應援團

受新冠肺炎疫情影響，全球各項運動賽事紛紛停賽或延期，中華職棒2020年賽季開幕賽延後將近一個月，今天（4月11日）正式開打，為了避免球迷群聚，採取「閉門賽」模式不開放觀眾入場。今年最受期待的就是讓老球迷龍魂回歸的味全龍、新隊伍樂天桃猿，開幕賽由樂天桃猿與中信兄弟對陣，為了怕觀眾席太冷清，樂天桃猿還特別推出機器人應援團「新10號隊友」開放預購，可客製化真人頭像與應援文字，還送LED跑馬燈，讓應援文字自帶炫酷特效，成為轉播台的焦點，每位新10號隊友將會直送樂天桃猿主場、參與4月17日起舉行的每場主場賽事，直到球季開放觀眾進場為止。

除了「新10號隊友」之外，樂天桃猿還推出桃猿男兒造型口罩、Rakuten Girls造型口罩等商品，在樂天市場Rakuten Monkeys獨家線上專賣店開放預購，布口罩系列短短60分鐘內就已有破千筆預購訂單；樂天市場開幕賽期間也祭出整點特賣活動，多款商品5折起，更預計於4月12日0點起推出全站10%點數回饋的「首戰勝」大集氣活動，限時回饋只到4月12日晚上11點59為止。