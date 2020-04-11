快訊

變天了！冷氣團來襲 今晚到明午6縣市暴冷探10度低溫

日本進入緊急狀態 籌委會不保證東奧明年能如期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020中華職棒「閉門」開打！樂天桃猿官網開賣造型布口罩、「新10號隊友」機器人應援團

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
樂天桃猿推出「桃猿男兒造型口罩」，在樂天市場Rakuten Monkeys獨家線上專賣店開放預購。圖／樂天市場提供
樂天桃猿推出「桃猿男兒造型口罩」，在樂天市場Rakuten Monkeys獨家線上專賣店開放預購。圖／樂天市場提供

新冠肺炎疫情影響，全球各項運動賽事紛紛停賽或延期，中華職棒2020年賽季開幕賽延後將近一個月，今天（4月11日）正式開打，為了避免球迷群聚，採取「閉門賽」模式不開放觀眾入場。今年最受期待的就是讓老球迷龍魂回歸的味全龍、新隊伍樂天桃猿，開幕賽由樂天桃猿與中信兄弟對陣，為了怕觀眾席太冷清，樂天桃猿還特別推出機器人應援團「新10號隊友」開放預購，可客製化真人頭像與應援文字，還送LED跑馬燈，讓應援文字自帶炫酷特效，成為轉播台的焦點，每位新10號隊友將會直送樂天桃猿主場、參與4月17日起舉行的每場主場賽事，直到球季開放觀眾進場為止。

除了「新10號隊友」之外，樂天桃猿還推出桃猿男兒造型口罩、Rakuten Girls造型口罩等商品，在樂天市場Rakuten Monkeys獨家線上專賣店開放預購，布口罩系列短短60分鐘內就已有破千筆預購訂單；樂天市場開幕賽期間也祭出整點特賣活動，多款商品5折起，更預計於4月12日0點起推出全站10%點數回饋的「首戰勝」大集氣活動，限時回饋只到4月12日晚上11點59為止。

樂天全猿主場觀眾區布置應援加油大背板，只要桃猿隊任一位選手擊中應援加油大背板，樂天市場就加碼贈送球員超值好禮，今天開幕賽每次命中應援加油大背板，台畜TAIWAN HAM就送給球員30包絕世好雞胸肉。

樂天桃猿推出「新10號隊友」，防疫期間以機器人應援團代表球迷為比賽加油。圖／樂天市場提供
樂天桃猿推出「新10號隊友」，防疫期間以機器人應援團代表球迷為比賽加油。圖／樂天市場提供
樂天桃猿推出「Rakuten Girls造型口罩」，在樂天市場Rakuten Monkeys獨家線上專賣店開放預購。圖／樂天市場提供
樂天桃猿推出「Rakuten Girls造型口罩」，在樂天市場Rakuten Monkeys獨家線上專賣店開放預購。圖／樂天市場提供

口罩 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

超商領口罩竟收到「意外驚喜」 網：天選之人啊！

經部公布首波零售上架23家電商 蝦皮樂天網家入列

影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

柯文哲向陳時中建議 兩周賣9個口罩、4周賣18個

相關新聞

2020中華職棒「閉門」開打！樂天桃猿官網開賣造型布口罩、「新10號隊友」機器人應援團

受新冠肺炎疫情影響，全球各項運動賽事紛紛停賽或延期，中華職棒2020年賽季開幕賽延後將近一個月，今天（4月11日）正式開...

有錢也要乖乖排隊 暫緩新品發表之後且來看看五款超熱門勞力士

因應疫情大軍襲來，今年除了巴塞爾（Baselworld）與日內瓦兩大表廠停工，勞力士（Rolex）也宣布暫緩今年新品發表...

LV工坊不只動員投入生產口罩 還打造了高級訂製防護服一同抗疫

LVMH集團堪稱是法國的防疫國家代表隊，自從新冠肺炎在歐洲肆虐後，集團二話不說，除了捐贈金錢投入前線抗疫之外。包括DIO...

防疫不落人後！UNIQLO捐千萬口罩 、H&M生產防護設備

新冠肺炎仍在歐洲與美國肆虐，確診與死亡人數也每日遞增，因此防疫成為了每個人的日常。而且不只高端精品投入，平價時尚品牌包括...

戴口罩不化妝擦「瑰蜜霜」！理膚寶水防曬乳能打亮臉部

許多皮膚科醫生都提醒，近期戴口罩，就不要畫上厚重的妝容，但不化妝，肌膚卻還是黯淡該怎麼辦呢？那就擦潤色的防曬乳吧！理膚寶...

星巴克把「紅豆」變時尚了！ 15款母親節蛋糕出列

疫情下的母親節，至少蛋糕不能少。星巴克一口氣推出15款母親節蛋糕，包括創新滋味的「紅豆千層薄餅」；Häagen-Dazs...

呼叫「栗子頭」！來「八色烤肉」免費吃韓式豆腐鍋

韓劇「梨泰院Class」完美落幕，熱門話題仍未間斷，韓國來台的「八色烤肉」忠孝店即日起至4月24日推出「八色『栗』泰院C...

「叫小賀」就來六福村！姓名有動物元素 票價只要520

狐群狗黨嘜走！如果你「叫小賀(鶴)」，姓名中包含動物元素或發音，絕對不能錯過六福村「動物派對」的限定優惠，即日起至5月底...

追劇挺防疫！Apple TV+週末免費看 KKTV、愛奇藝也有免費專區

一轉眼又到週末，但在這疫情緊繃的時刻，再加上即日起各觀光景點開始實施人流管制，再怎麼忍耐想要出去玩的心情，也要為了控制疫...

快訊／為梅根設計婚紗的Clare Waight Keller 掰了GIVENCHY

創意總監Clare Waight Keller宣布掰了GIVENCHY，結束她在品牌的3年短暫時光。

Air Jordan玩家都要看 盤點夏天必收款預約你的下一雙話題鞋

Air Jordan球鞋的粉絲，可能這一季要荷包大失血了！因為品牌不只先推出全新配色的第34代Air Jordan XX...

日本爆紅必喝！「檸檬堂」檸檬沙瓦限量悄悄上架家樂福

全球疫情大爆發，許多知名旅遊景點淪陷成為疫情高風險區，讓出國玩變成難以達成的奢侈願望。量販賣場家樂福近期就引進了眾多日本...

熱門新聞

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

這回真鐵了心要走？台東誠品證實營業到4月底

蘇花改、南迴改永久提速 預計端午節上路

低溫特報！冷氣團襲 今晚到明午六縣市暴冷探10度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。