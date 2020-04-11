有錢也要乖乖排隊 暫緩新品發表之後且來看看五款超熱門勞力士

因應疫情大軍襲來，今年除了巴塞爾（Baselworld）與日內瓦兩大表廠停工，勞力士（Rolex）也宣布暫緩今年新品發表。然而減少出門、群聚的時候，不代表人們對喜好的事物不能投入關心，本地專業鐘表網站Horoguide日前彙整多間表店資料，整理出一份「勞力士漲幅排行榜」。想知道目前市場行情？其中的五款勞力士正可看出身價漲幅關鍵。

「Daytona」迪通拿計時碼表始終都是最夯款式，在Top 20中佔據五個位置，並拿下Top 1與Top 3的好位置，其中佔據榜首的即是Daytona 116500LN，亞洲市場又以白面表面最為搶手，訂價43萬5,500，漲幅高達86％；「GMT-Master II」則是第二熱門，不同組合細節在Top 10上榜三位，在Top 20也上榜四名，其中最受歡迎的則屬黑色表面與藍紅雙色圈的GMT-Master II 126710BLRO，漲幅可達79.5%。

除此之外，「Explorer」系列雖並未進入漲幅Top 10，但在Top 11到Top 20的10席間就拿下14、15與17三個名次，雖然訂價相對較低，也顯示出後續看漲的保值能力；值得一提的是，雖然黑色表面在台灣市場大受好評、在Top 20榜單中佔有11席次，但如果喜歡特殊表面的收藏家則可留意第八名的「GMT-Master II 126719BLRO」，是以GMT功能搭配勞力士較少見的隕石表面，也有25.3%的不錯漲幅比。最後Sky-Dweller 326934，雖是Top 20裡唯一藍色表面、卻也是唯一上榜的Sky-Dweller表款，定價為49萬1,500元，漲幅則達51.5%，值得留心。