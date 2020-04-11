LV工坊不只動員投入生產口罩 還打造了高級訂製防護服一同抗疫

LVMH集團堪稱是法國的防疫國家代表隊，自從新冠肺炎在歐洲肆虐後，集團二話不說，除了捐贈金錢投入前線抗疫之外。包括DIOR、寶格麗等香水化妝廠也改生產酒精性乾洗手產品，以供醫護人員使用，而集團的金雞母路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）更是箇中表率，不斷響應法國政府的呼籲。

由LV總部志工細心縫製的防護服，有著精緻的外觀。圖／摘自Louis Vuitton提供

LV先是動員法國境內的工坊，投入300名的人力，來製作數以萬計的非外科醫療用口罩，並贈與工坊所在地鄰近的照護機構，提供年長者或身體孱弱的民眾來使用。不僅如此，LV還號招了總部的多位志工，一同為巴黎的6家第一線醫療機構，生產多達萬件以上的醫用防護服，來對抗這場全球大流行的疾病。而原先本來生產各項訂製產品的工坊，也在疫情的影響下搖身成為醫療用具的提供者，而由志工細心縫製的防護服，有著精緻的外觀，可說是這場防役作戰中的「高級訂製服」。

由志工細心縫製的防護服，有著精緻的外觀，可說是這場防役作戰中的「高級訂製服」。圖／摘自Louis Vuitton提供

而目前疫情最嚴峻的美國，Brooks Brothers總公司也回應政府的緊急呼籲，品牌將原本生產領帶、襯衫、與西服的美國在地工廠，轉型生產口罩與防護服。預計轉型後每日可生產多達15萬個口罩，以協助提供防護設備予醫護人員，和其他正在對抗新冠肺炎的醫院和其他機構。而且所有製造口罩的Brooks Brothers工廠人員，均經過為期14天的居家檢疫後，方才重返工作崗位。另外，防護服目前也在研擬當中，待排程完畢立刻進入生產流程。