防疫不落人後！UNIQLO捐千萬口罩 、H&M生產防護設備

新冠肺炎仍在歐洲與美國肆虐，確診與死亡人數也每日遞增，因此防疫成為了每個人的日常。而且不只高端精品投入，平價時尚品牌包括UNIQLO、GU以及H&M等，也不落人後，亦分別透過不同方式來加入抗疫行列。

旗下擁有UNIQLO、GU等平價時尚品牌的迅銷集團，為支援全球防疫行動，籌備捐贈1,000萬個口罩，提供予世界各地急需口罩等防護裝備的醫療機構等，幫助抵禦新冠肺炎疫情在全球傳播。目前，首批口罩已陸續投入至日本、義大利及美國等疫情嚴峻國家。其中100萬個口罩贈予日本政府，主要用於醫療及護理機構。同時透過義大利和美國當地的優衣庫事業體向兩國各捐贈100萬個口罩，並透過米蘭市政府和紐約州政府提供給當地的醫療機構。

不僅如此，迅銷集團在台灣也將準備5,600件UNIQLO AIRism輕盈涼感T恤與GU DRY系列速乾T恤，致贈衛福部桃園醫院與內湖三軍總醫院，向服務於防疫醫院病房、急診室、機場出入境檢疫等防疫前線的醫療人員表達其對防疫工作的由衷感謝。而H&M集團則將運用其供應鍊資源，包括強大的採購業務和物流能力，以加快個人防護設備的交付。之後更投入生產醫療服務工作者所需的個人防護設備，與世界一起度過難關。