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戴口罩不化妝擦「瑰蜜霜」！理膚寶水防曬乳能打亮臉部

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
用瑰蜜霜，防曬也能提亮膚色。圖／理膚寶水提供
用瑰蜜霜，防曬也能提亮膚色。圖／理膚寶水提供

許多皮膚科醫生都提醒，近期戴口罩，就不要畫上厚重的妝容，但不化妝，肌膚卻還是黯淡該怎麼辦呢？那就擦潤色的防曬乳吧！理膚寶水推出暱稱「瑰蜜霜」的全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50+ PA++++，具有長效防曬功能，還有亮顏與提亮膚色的效果，即使不化妝，也能讓肌膚的膚色透出淡淡玫瑰光，或是之後再上淡妝也沒問題。

最近戴口罩該如何化妝，成為許多人煩惱的焦點，化了妝，又怕肌膚出問題，不化妝，臉部又太暗沉，實在很煩惱。其實皮膚科醫生也提醒，戴口罩「一定要防曬」，因此具有潤色效果的防曬乳，可以成為不想化妝，但又想有好氣色的首選。

理膚寶水帶動「美肌防曬」風潮，新推出的全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50+ PA++++，，含有抗UV防曬的專利成份，搭配嗜熱生物萃取精華、維他命E，提升肌膚防禦力，並加入亮顏效果，一抹就能讓氣色散發玫瑰般的粉嫩感，也能修飾泛紅肌膚，並加強保濕效果，即使之後再化妝，也不怕脫妝。

實際體驗使用後，發現膚色在使用前後，可以看出修飾了膚色不均的問題，用量也不用太多，在額頭、鼻頭、兩頰與下巴，分別點上約食指第一指節長度的防曬隔離乳，再抹勻全臉即可。

另外，佳麗寶旗下的ALLIE，也推出燦爛光澤肌UV防曬水凝乳SPF50+、PA++++，添加煥白綻光粒子系列，可以提亮膚色，並有調香技術，可以散發淡淡清香，遮掩汗味。

理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50+ PA++++／30ml／980元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50+ PA++++／30ml／980元。圖／理膚寶水提供
用瑰蜜霜，防曬也能提亮膚色。圖／理膚寶水提供
用瑰蜜霜，防曬也能提亮膚色。圖／理膚寶水提供
防曬隔離乳，可以用在臉部打亮。圖／理膚寶水提供
防曬隔離乳，可以用在臉部打亮。圖／理膚寶水提供
使用理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳，用量不用太多。圖／理膚寶水提供
使用理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳，用量不用太多。圖／理膚寶水提供

防曬 口罩 皮膚科

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