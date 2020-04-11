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星巴克把「紅豆」變時尚了！ 15款母親節蛋糕出列

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
6吋紅豆千層薄餅，850元。圖／星巴克提供
6吋紅豆千層薄餅，850元。圖／星巴克提供

疫情下的母親節，至少蛋糕不能少。星巴克一口氣推出15款母親節蛋糕，包括創新滋味的「紅豆千層薄餅」；Häagen-Dazs哈根達斯也首度跨出冰淇淋系列，主推「雲朵乳酪三重奏」。85ºC 則以6款造型蛋糕搶攻媽媽們的「少女心」。

星巴克母親節蛋糕的全新口味「紅豆千層薄餅」，以在地紅豆製成綿密內餡，抹上鮮奶油成法式薄餅，古早味與現代的衝突感，層疊堆出細膩的懷舊情意；另有媽媽們喜愛的「香芋布蕾塔」，酸甜的「抹茶蜜桃起司蛋糕」、「藍莓黑醋栗蛋糕」等選擇。5月3日前預購享單件9折、兩件以上85折優惠，5月3日前取貨再獲好友分享券乙張。

Häagen-Dazs哈根達斯則以「純粹，給毫不保留的愛」概念出發，推出多款母親節限定蛋糕，像是「愛綻放」一瓣瓣的玫瑰花瓣，以橙香柚子冰淇淋與草莓冰淇淋為主角，搭配夢幻般的粉嫩愛心造型；「花開幸福」則以香草、草莓、夏威夷果仁、巧克力冰淇淋搭配玫瑰花造型，視覺最搶眼。另有首度跨出冰淇淋系列的「雲朵乳酪三重奏」，以馬斯卡朋乳酪、乳酪慕斯與輕乳酪組合，混合不同的風味及口感，搭配微醺的藍姆釀葡萄夾心。5/10前選購蛋糕即送250元現金券。

85ºC母親節蛋糕預購開跑，今年主推6款造型蛋糕，像是芭蕾女孩、夢遊仙境、我的女王陛下，以巧克力人偶裝飾，打動媽媽的「少女心」。85ºC全台有459家門市，可就近購買，或APP預訂外送，5/7前門市預購享85折優惠；85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，可抽飛利浦氣炸鍋、iPhone 11等大獎。業者預估，全台母親節檔期約可售出超過6萬個主題蛋糕。

星巴克今年一口氣推出15款母親節蛋糕。圖／星巴克提供
星巴克今年一口氣推出15款母親節蛋糕。圖／星巴克提供
「愛綻放」冰淇淋蛋糕。圖／Häagen-Dazs提供
「愛綻放」冰淇淋蛋糕。圖／Häagen-Dazs提供
85ºC主推6款母親節造型蛋糕，圖為「夢遊仙境」。圖／85ºC提供
85ºC主推6款母親節造型蛋糕，圖為「夢遊仙境」。圖／85ºC提供
「花開幸福」冰淇淋蛋糕繽紛搶眼。圖／Häagen-Dazs提供
「花開幸福」冰淇淋蛋糕繽紛搶眼。圖／Häagen-Dazs提供

母親節

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