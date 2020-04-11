星巴克把「紅豆」變時尚了！ 15款母親節蛋糕出列

疫情下的母親節，至少蛋糕不能少。星巴克一口氣推出15款母親節蛋糕，包括創新滋味的「紅豆千層薄餅」；Häagen-Dazs哈根達斯也首度跨出冰淇淋系列，主推「雲朵乳酪三重奏」。85ºC 則以6款造型蛋糕搶攻媽媽們的「少女心」。

星巴克母親節蛋糕的全新口味「紅豆千層薄餅」，以在地紅豆製成綿密內餡，抹上鮮奶油成法式薄餅，古早味與現代的衝突感，層疊堆出細膩的懷舊情意；另有媽媽們喜愛的「香芋布蕾塔」，酸甜的「抹茶蜜桃起司蛋糕」、「藍莓黑醋栗蛋糕」等選擇。5月3日前預購享單件9折、兩件以上85折優惠，5月3日前取貨再獲好友分享券乙張。

Häagen-Dazs哈根達斯則以「純粹，給毫不保留的愛」概念出發，推出多款母親節限定蛋糕，像是「愛綻放」一瓣瓣的玫瑰花瓣，以橙香柚子冰淇淋與草莓冰淇淋為主角，搭配夢幻般的粉嫩愛心造型；「花開幸福」則以香草、草莓、夏威夷果仁、巧克力冰淇淋搭配玫瑰花造型，視覺最搶眼。另有首度跨出冰淇淋系列的「雲朵乳酪三重奏」，以馬斯卡朋乳酪、乳酪慕斯與輕乳酪組合，混合不同的風味及口感，搭配微醺的藍姆釀葡萄夾心。5/10前選購蛋糕即送250元現金券。