快訊

WHO否認台灣以電郵提醒人傳人？陳時中：看時機公布

罷韓「認真就輸了」 韓營人士：不會動員支持者投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呼叫「栗子頭」！來「八色烤肉」免費吃韓式豆腐鍋

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
八色烤肉韓式湯鍋。圖／八色烤肉提供
八色烤肉韓式湯鍋。圖／八色烤肉提供

韓劇「梨泰院Class」完美落幕，熱門話題仍未間斷，韓國來台的「八色烤肉」忠孝店即日起至4月24日推出「八色『栗』泰院Class」活動，只要髮型與「梨泰院」男女主角雷同，不論是栗子頭還是雙色頭，都可免費享用「韓式豆腐鍋」。

「梨泰院Class」自開播以來，一直是熱門話題，男主角朴世路簡單俐落的「栗子頭」與女主角趙以瑞俏麗的雙色髮型也掀起風潮，八色烤肉即以此推活動，贈品「韓式豆腐鍋」在劇中也是話題之一。業者表示，八色烤肉的「韓式豆腐鍋」先以洋蔥等配料爆香炒過，加入秘製韓式醬熬煮湯頭，配上嚴選嫩豆腐，以此呈現道地韓式風味。

「八色烤肉」主打8種不同風味的豬五花，並以大蒜、紅酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬、高麗人蔘8種獨特調味醃製五花肉，轟動韓式料理界，口味由清淡爽口吃到濃郁香脆，搭配生菜及韓式泡菜一起吃，口感豐富有層次。至於韓國豆腐鍋的酸辣口感，加上豆腐與泡菜，不僅可以泡飯吃，也可以邊吃燒肉邊解膩。

八色烤肉忠孝店地址：台北市忠孝東路四段223巷10弄3號；電話：02-8773-9050。

「八色烤肉」主打8種不同風味的豬五花，並以8種獨特調味醃製五花肉。圖／八色烤肉提供
「八色烤肉」主打8種不同風味的豬五花，並以8種獨特調味醃製五花肉。圖／八色烤肉提供

韓國 髮型

延伸閱讀

韓劇梨泰院商標像自己作品 台設計師：很遺憾

「梨泰院」長家Logo神似台灣餐廳商標　設計師「我有沒有看錯？」

口罩之亂神隱67天 范瑋琪首發聲只說10個字

挑戰高難度愛心瀏海！《梨泰院Class》權娜拉完結後首拍畫報 微濕髮增添女人味

相關新聞

防疫不落人後！UNIQLO捐千萬口罩 、H&M生產防護設備

新冠肺炎仍在歐洲與美國肆虐，確診與死亡人數也每日遞增，因此防疫成為了每個人的日常。而且不只高端精品投入，平價時尚品牌包括...

戴口罩不化妝擦「瑰蜜霜」！理膚寶水防曬乳能打亮臉部

許多皮膚科醫生都提醒，近期戴口罩，就不要畫上厚重的妝容，但不化妝，肌膚卻還是黯淡該怎麼辦呢？那就擦潤色的防曬乳吧！理膚寶...

星巴克把「紅豆」變時尚了！ 15款母親節蛋糕出列

疫情下的母親節，至少蛋糕不能少。星巴克一口氣推出15款母親節蛋糕，包括創新滋味的「紅豆千層薄餅」；Häagen-Dazs...

呼叫「栗子頭」！來「八色烤肉」免費吃韓式豆腐鍋

韓劇「梨泰院Class」完美落幕，熱門話題仍未間斷，韓國來台的「八色烤肉」忠孝店即日起至4月24日推出「八色『栗』泰院C...

「叫小賀」就來六福村！姓名有動物元素 票價只要520

狐群狗黨嘜走！如果你「叫小賀(鶴)」，姓名中包含動物元素或發音，絕對不能錯過六福村「動物派對」的限定優惠，即日起至5月底...

追劇挺防疫！Apple TV+週末免費看 KKTV、愛奇藝也有免費專區

一轉眼又到週末，但在這疫情緊繃的時刻，再加上即日起各觀光景點開始實施人流管制，再怎麼忍耐想要出去玩的心情，也要為了控制疫...

快訊／為梅根設計婚紗的Clare Waight Keller 掰了GIVENCHY

創意總監Clare Waight Keller宣布掰了GIVENCHY，結束她在品牌的3年短暫時光。

Air Jordan玩家都要看 盤點夏天必收款預約你的下一雙話題鞋

Air Jordan球鞋的粉絲，可能這一季要荷包大失血了！因為品牌不只先推出全新配色的第34代Air Jordan XX...

日本爆紅必喝！「檸檬堂」檸檬沙瓦限量悄悄上架家樂福

全球疫情大爆發，許多知名旅遊景點淪陷成為疫情高風險區，讓出國玩變成難以達成的奢侈願望。量販賣場家樂福近期就引進了眾多日本...

打包媽媽的心 a.testoni FURLA粉色手提包 粉嫩舒心

一件日常的包款或鞋履也許隨手可得，卻也在日常中展現出平實的溫暖真切。因應母親節來臨，a.testoni鎖定春夏新色「淡粉...

食材也能變保養！資生堂用納豆、innisfree用柑橘亮白

柑橘、納豆⋯許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？除了吃，更能幫助大家變美麗，透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也把從食...

在家做追劇美食、炸物！私房鹹水雞盤、啤酒麵糊炸豬排

如果不常叫外送，自己也能變出夜市小吃與美味炸物嗎？

熱門新聞

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

25年「蓮池閣」也熄燈！業者嘆：整個中午只有一個客人

這回真鐵了心要走？台東誠品證實營業到4月底

蘇花改、南迴改永久提速 預計端午節上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。