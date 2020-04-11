呼叫「栗子頭」！來「八色烤肉」免費吃韓式豆腐鍋

韓劇「梨泰院Class」完美落幕，熱門話題仍未間斷，韓國來台的「八色烤肉」忠孝店即日起至4月24日推出「八色『栗』泰院Class」活動，只要髮型與「梨泰院」男女主角雷同，不論是栗子頭還是雙色頭，都可免費享用「韓式豆腐鍋」。

「梨泰院Class」自開播以來，一直是熱門話題，男主角朴世路簡單俐落的「栗子頭」與女主角趙以瑞俏麗的雙色髮型也掀起風潮，八色烤肉即以此推活動，贈品「韓式豆腐鍋」在劇中也是話題之一。業者表示，八色烤肉的「韓式豆腐鍋」先以洋蔥等配料爆香炒過，加入秘製韓式醬熬煮湯頭，配上嚴選嫩豆腐，以此呈現道地韓式風味。

「八色烤肉」主打8種不同風味的豬五花，並以大蒜、紅酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬、高麗人蔘8種獨特調味醃製五花肉，轟動韓式料理界，口味由清淡爽口吃到濃郁香脆，搭配生菜及韓式泡菜一起吃，口感豐富有層次。至於韓國豆腐鍋的酸辣口感，加上豆腐與泡菜，不僅可以泡飯吃，也可以邊吃燒肉邊解膩。