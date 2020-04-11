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「叫小賀」就來六福村！姓名有動物元素 票價只要520

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
動物派對重頭戲之動物大遊行，由哈比哈妮與動物好朋友們準備歡樂逗趣的派對歡迎所有遊客。圖／六福村提供
動物派對重頭戲之動物大遊行，由哈比哈妮與動物好朋友們準備歡樂逗趣的派對歡迎所有遊客。圖／六福村提供

狐群狗黨嘜走！如果你「叫小賀(鶴)」，姓名中包含動物元素或發音，絕對不能錯過六福村「動物派對」的限定優惠，即日起至5月底，「動物名」就享520元(原價999元)優惠入園，緊鄰的六福莊歡慶10周年再加碼，入住樓中樓房特價8,888元。

六福村主題遊樂園面積達100公頃，園區內包含美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮，以及各類明星動物齊聚的非洲部落等主題區，特別的是六福村大部分動物都有著俏皮可愛的名字，像是長臂猿「蛋蛋」因為喜歡被保育員碰觸而得名，「蛋蛋」的老婆就取名為「蛋嫂」；紅毛猩猩「安安」，每叫一回就像是在打招呼問好；模樣可愛萌翻的草泥馬，一隻叫「草東」，另一隻因為長相特色就取名為「暴牙」；還有豬尾猴「老大」、白犀牛「妮妮」、「珠五花」等，可愛逗趣。

如果你的名字與動物相關，像是姓氏「牛」、「楊」、「朱」、「馬」、「侯」、「牟」、「汪」；或是名字與動物同音，像是人、洋(羊)、賀(鶴)、陸(鹿)、項(象)、瑜(魚)、賀(鶴)、珠(豬)、雀(鵲)、欣(猩)、隆(龍)、鳳等，有動物字形「仲」、「翔」、「馮」、「麟」、「魯」、「虎」等亦可，即日起至5月31日

凡是符合動物名條件，於購票時出示身分證或健保卡認證，立即享有520元(原價999元)優惠入園。

六福村「動物派對」只玩一天仍不過癮，那就來亞洲第一座生態度假旅館關西六福莊與動物共枕眠，今年10周年慶，業者加碼打造「2020動物派對住房專案」，即日起至5月31日，凡透過官網或電話訂房，入住肯亞藍天樓中樓客房一晚，2人成行特價8,888元，不用再額外加一成服務費，若平日入住再升等至面中庭景觀肯亞綠地樓中樓客房，還有機會在客房陽台跟犀牛、長頸鹿、斑馬等非洲動物打招呼。

專案內容包含早餐2客、動物派對造型套餐2客、六福村主題遊樂園入園手環2位外，還有全台獨有動物體驗二選一，可選擇「狐猴及狐獴雙體驗」或「草原歷險」。此外，關西六福莊也推出各式「動物派對」免費主題活動。

六福村園區裡模樣可愛的草泥馬，深受小朋友喜愛，不但外型萌翻名字也俏皮，一隻叫「草東」，另一隻因為長相特色取名為「暴牙」。圖／六福村提供
六福村園區裡模樣可愛的草泥馬，深受小朋友喜愛，不但外型萌翻名字也俏皮，一隻叫「草東」，另一隻因為長相特色取名為「暴牙」。圖／六福村提供
入住關西六福莊樓中樓房型，2人同行8,888元。圖 ∕ 六福旅遊集團提供
入住關西六福莊樓中樓房型，2人同行8,888元。圖 ∕ 六福旅遊集團提供

派對 非洲 遊樂園

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