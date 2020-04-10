追劇挺防疫！Apple TV+週末免費看 KKTV、愛奇藝也有免費專區
一轉眼又到週末，但在這疫情緊繃的時刻，再加上即日起各觀光景點開始實施人流管制，再怎麼忍耐想要出去玩的一轉眼又到週末，但在這疫情緊繃的時刻，再加上即日起各觀光景點開始實施人流管制，再怎麼忍耐想要出去玩的心情，也要為了控制疫情好好待在家。除了KKTV、愛奇藝原本的免費專區，這週末連Apple TV+都送上限時免費看的好康。
Apple TV+宣布從4月11日早上5點開始，週末限時免費播映多部特選劇集系列和兒童節目，用戶不需另外訂閱Apple TV+服務，只要造訪專屬網址：apple.co/FreeForEveryone，登入Apple ID，就可以收看限時免費的節目內容，包括：《異鄉人，美國夢》、《靈異女僕》、《太空使命》、《狄金生》等電視劇，電影《大象女王》，以及兒童節目《史努比登上太空》、《怪獸小幫手》、《小鬼與文字幽靈》等，除了透過蘋果裝置觀看，也可以用新款三星、LG電視指定機種享受大螢幕的觀影樂趣。
而擁有台灣最大日劇片庫的KKTV，近日也公布了首波2020春季日劇跟播清單，包含由女神石原聰美主演，以藥師職業為主題的《默默奉獻的灰姑娘藥師》；篠原涼子主演，打破職場陋習的經典夯劇《派遣女王》第2季；帥到掉渣的木村拓哉主演《BG終極保鑣》第2季；玉木宏與高橋一生兩位男神掀起的復仇計畫《龍之道 雙面復仇者》；主打全員背叛的懸疑劇《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》，以及松重豐獸化又性轉的漫改作品《今日的貓村小姐》等共6部作品，將從4月起陸續上線，也提供「免費專區」讓會們一起追上日本最新話題。
另外，愛奇藝台灣站則發現，自4月8日刑事警察局公布「楓林網」遭查封起，全站的進站人數不斷攀升，光是4月9日非會員進站人數就大漲50%，達近3個月以來的最高峰。愛奇藝台灣站原本就兼具會員付費及免費看雙重機制，一般會員也可以享受數千部免費影音內容，目前也精選了近期站上最夯的節目，推出熱門「免費看」專區，包含血脈賁張的大老婆復仇劇《夫婦的世界》、傅孟柏主演的《成化十四年》，還有台韓陸最夯綜藝，動漫影集等都在免費熱播中，歡迎最近苦於找不到哪裡能看劇的觀眾趕快加入。
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