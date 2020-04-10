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快訊／為梅根設計婚紗的Clare Waight Keller 掰了GIVENCHY
創意總監Clare Waight Keller宣布掰了GIVENCHY，結束她在品牌的3年短暫時光。
據WWD報導，GIVENCHY的創意總監Clare Waight Keller宣布與品牌分道揚鑣，她也在自己的IG寫下「在這三年美好的時光之後，即將闔上GIVENCHY的扉頁」，去向不明但寫著很快即將再見。
Clare Waight Keller是GIVENCHY首任女性創意總監，上任以來仍維持品牌中性剪裁等輪廓，高級訂製服則表現相對亮眼，最知名的作品就是2018年為梅根馬可（Meghan Markle）設計婚紗，簡約隆重，全白色平肩剪裁婚紗，僅有頭紗刺繡是低調點綴。
Clare Waight Keller原擔綱Chloe創意總監，就任6年後在2017年從巴黎搬回倫敦，並接手GIVENCHY，成為品牌首位女性設計師，她擅長的設計以波西米亞的浪漫與自由、俐落優雅剪裁為主；她在GIVENCHY任期內的最後一個時裝系列，是3月1日在巴黎發表的2020年秋冬女裝。
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