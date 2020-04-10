金雀與漿果 Boucheron HarryWinston 喜獻春日生機

雖然春日姍姍來遲，但珠寶世界裡的自然萬物，卻像童話與神話般始終傳遞著希望。寶詩龍（Boucheron）早從1866年品牌創立起，已將生物世界中的刺蝟、鸚鵡、燕子或蜂鳥納入珠寶的珍奇花園中，孕育出湧現萬物靈動生機的Animaux de Collection動物系列。2020春日，Boucheron再度帶來Animaux de Collection系列的山雀與靈蛇珠寶，將細小的春日生機，巧納隨身。

擁有斑斕羽翼和曼妙音聲的山雀，是山林間的信差，並化作Bouchron的Meisa珠寶。細膩的刻紋重現了山雀分明的羽毛紋路，腹部經過手工鏡面拋光，除了展現豐滿柔滑的腹羽、配戴時也更為親膚滑順。靈動的雙眼由黑色藍寶石鑲嵌，成為山雀的靈魂泉源，她們時而化作戒指、時而停駐在樹梢枝芽，似是捎來春日的信函，傳遞幸運與生意。