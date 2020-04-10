聽新聞
test
0:00 / 0:00
金雀與漿果 Boucheron HarryWinston 喜獻春日生機
雖然春日姍姍來遲，但珠寶世界裡的自然萬物，卻像童話與神話般始終傳遞著希望。寶詩龍（Boucheron）早從1866年品牌創立起，已將生物世界中的刺蝟、鸚鵡、燕子或蜂鳥納入珠寶的珍奇花園中，孕育出湧現萬物靈動生機的Animaux de Collection動物系列。2020春日，Boucheron再度帶來Animaux de Collection系列的山雀與靈蛇珠寶，將細小的春日生機，巧納隨身。
擁有斑斕羽翼和曼妙音聲的山雀，是山林間的信差，並化作Bouchron的Meisa珠寶。細膩的刻紋重現了山雀分明的羽毛紋路，腹部經過手工鏡面拋光，除了展現豐滿柔滑的腹羽、配戴時也更為親膚滑順。靈動的雙眼由黑色藍寶石鑲嵌，成為山雀的靈魂泉源，她們時而化作戒指、時而停駐在樹梢枝芽，似是捎來春日的信函，傳遞幸運與生意。
而順著樹梢枝芽望去，林間的漿果飽滿渾圓，酸澀輕甜。鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Berry Cluster系列，將紅寶石或藍寶石變身成飽滿豐潤的漿果戒指或項鍊，而翠綠的葉片則改以閃亮的白鑽替代。漿果在甜潤與酸澀間的熟成，或許正是春日獻給人生最值得回味的等待期限。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言