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金雀與漿果 Boucheron HarryWinston 喜獻春日生機

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
樹梢枝芽間停住的黃金山雀，是春日氣息與正能量的靈巧信差。圖 / Boucheron提供
樹梢枝芽間停住的黃金山雀，是春日氣息與正能量的靈巧信差。圖 / Boucheron提供

雖然春日姍姍來遲，但珠寶世界裡的自然萬物，卻像童話與神話般始終傳遞著希望。寶詩龍（Boucheron）早從1866年品牌創立起，已將生物世界中的刺蝟、鸚鵡、燕子或蜂鳥納入珠寶的珍奇花園中，孕育出湧現萬物靈動生機的Animaux de Collection動物系列。2020春日，Boucheron再度帶來Animaux de Collection系列的山雀與靈蛇珠寶，將細小的春日生機，巧納隨身。

擁有斑斕羽翼和曼妙音聲的山雀，是山林間的信差，並化作Bouchron的Meisa珠寶。細膩的刻紋重現了山雀分明的羽毛紋路，腹部經過手工鏡面拋光，除了展現豐滿柔滑的腹羽、配戴時也更為親膚滑順。靈動的雙眼由黑色藍寶石鑲嵌，成為山雀的靈魂泉源，她們時而化作戒指、時而停駐在樹梢枝芽，似是捎來春日的信函，傳遞幸運與生意。

而順著樹梢枝芽望去，林間的漿果飽滿渾圓，酸澀輕甜。鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Berry Cluster系列，將紅寶石或藍寶石變身成飽滿豐潤的漿果戒指或項鍊，而翠綠的葉片則改以閃亮的白鑽替代。漿果在甜潤與酸澀間的熟成，或許正是春日獻給人生最值得回味的等待期限。

Harry Winston捕捉到漿果飽滿的意象，並以紅寶石或藍寶石的豔麗光澤，誘人呈現。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston捕捉到漿果飽滿的意象，並以紅寶石或藍寶石的豔麗光澤，誘人呈現。圖 / Harry Winston提供
Boucheron，Animaux動物系列Meisa山雀項鍊，黃K金，鑲嵌115顆鑽石、2顆黑色藍寶石、1顆黑瑪瑙，60萬1,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron，Animaux動物系列Meisa山雀項鍊，黃K金，鑲嵌115顆鑽石、2顆黑色藍寶石、1顆黑瑪瑙，60萬1,000元。圖 / Boucheron提供
Harry Winston，Berry Cluster鑽石耳環，鉑金，鑲嵌6顆圓形明亮式切工寶石與10顆水滴形切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston，Berry Cluster鑽石耳環，鉑金，鑲嵌6顆圓形明亮式切工寶石與10顆水滴形切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Boucheron，Animaux動物系列Meisa山雀手環，黃K金，鑲嵌230顆鑽石、4顆黑色藍寶石、2顆黑瑪瑙，101萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron，Animaux動物系列Meisa山雀手環，黃K金，鑲嵌230顆鑽石、4顆黑色藍寶石、2顆黑瑪瑙，101萬元。圖 / Boucheron提供

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