遠百用餐隔板上路 環球購物中心外送美食滿350現折50

抗疫期間，百貨餐飲分別從價格優惠面、推出美食外送提升便利性，美食街廣設用餐隔板創造用餐安心感等多方面著手，將因疫情影響的餐飲業績，盡力回穩。

Global Mall環球購物中心瞄準通勤上班族及家庭客需求，持續擴大外帶外送服務，帶動近期外帶外送餐飲業績成長，自3月中起與外送平台Uber Eats攜手合作，外送平台上線近一個月，帶動外送業績成長超過2倍。目前上線80家餐飲專櫃，帶動外送業績呈倍數成長，4月預計合作餐飲達120家。

美食外送選擇多，以異國風味及人氣排隊美食為主，從日式、越式、義式、養生到輕食咖啡、國民小吃都有，包括近期新開幕的人氣義式餐廳「薄多義」、濃郁咖哩「新高軒」、健康養生「龍涎居」、牛肉麵控必嚐「老董牛肉麵」，還有「大戶屋」、「小南門」、「越南李」、「新葡苑」、「小樽手作珈琲」等。慶祝上線滿月，推出Uber Eats環球獨家優惠，即日起至4月19日於平台點購Global Mall館內美食，單筆消費滿350元，即可立即享50元折抵。

繼環球購物中心板橋車站立食區、京站時尚廣場與小碧潭店之後增設用餐隔板後，遠東百貨防疫用餐隔板全線上路。包含遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮在美食街小吃共餐區隔板陸續啟用。另外，遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義沒有美食街，但餐廳採取梅花座位設置，讓消費者安心用餐。

另外，環保署過去一年推動禁用一次性餐具，但隨著疫情延燒，部分餐廳已宣布改回暫時使用免洗餐具，也獲得環保署同意。遠百表示，至今仍堅持禁用一次性餐具環保政策，餐廳、美食街加強硬體消毒，餐具徹底清洗，讓消費者使用安心。