真的需要眼霜？綠藤生機推「油水分離」澄澈眼部雙精華

戴口罩只露出雙眼，讓近期「眼周保養」成為最多人保養時關心的事，但提到眼周保養，許多人擔心塗抹眼霜後，眼睛周圍長出小顆粒，更擔心使用的內容成分是否適合自己，但疏於眼周保養，會讓年齡看起來更大，出現許多小細紋、黑色素沈澱，戴口罩更會明顯透出缺點。害怕油膩的眼霜嗎？綠藤生機推出全新的「澄澈眼部雙精華」，以油水雙層型態，強調好吸收、更保濕，解決眼周的問題。

皮膚科醫生蔡依倫表示，其實眼周與臉部肌膚的結構相近，只是眼周肌膚角質較薄，油脂分泌少，加上眨眼、揉眼等，容易曝光年齡。至於是否該用眼霜？蔡依倫指出，就從成分上來看，不容易判斷一般眼霜與乳霜的不同，重點是找到適合自己的保養品。

因此綠藤生機提出「高活性成分密度」的眼周保養，推出的澄澈眼部雙精華，不走霜狀材質，因為精華中不含有拉提用膠體、修飾性粉體、界面活性劑等，單純以油水讓眼周肌膚能快速吸收。

澄澈眼部雙精華中，水性成分內含印度刺竹、紫蘇葉、德國洋甘菊、光果甘草根、積雪草、蜀葵花、西洋蒲公英多項天然植物萃取而成，油脂部分則加入跨越海拔2000米的布列塔尼海洋藤竹、 庇里牛斯山湖藻來增加肌膚活性，讓眼周肌膚越來越年輕、明亮，另有角鯊烷及維生素E，增加保溼度。

使用方式在早晚清潔臉部後，將保養品上完，最後來到眼周肌膚，將澄澈眼部雙精華搖勻後，使用2滴放置於指腹，輕輕點壓按摩眼周肌膚，上眼皮、下眼皮、眼周，輕點至吸收。