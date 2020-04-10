可愛炸了！GUCCI台灣首家童裝快閃店開幕 是樋口裕子的插畫

GUCCI首度在台灣推出童裝快閃店，與東京同步，上市和日本藝術家樋口裕子（Yuko Higuchi）合作的系列，奇趣魔幻的圖案，連大人都喜歡，目前推出0到12歲的男、女童服裝及鞋履、包款，除了模樣可愛，裙裝特地以親膚的絲質設計、帽T沒有抽繩避免危險、短褲可調節腰部鬆緊度，都是實穿的貼心設計。

暨2018年首度合作之後，GUCCI再度邀請樋口裕子設計童裝聯名系列，GUCCI天馬行空的氛圍和樋口裕子的奇幻意境相當合拍，也讓時尚潮流走進藝術家奇妙的兒時世界，擬人化的角色包括老鼠肩上背著小老鼠撐傘、兔子穿著圍裙抱著小貓咪錫罐、騎著小馬的昆蟲還有會走路的紅蘿蔔等等，都有豐富的故事性。