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可愛炸了！GUCCI台灣首家童裝快閃店開幕 是樋口裕子的插畫
GUCCI首度在台灣推出童裝快閃店，與東京同步，上市和日本藝術家樋口裕子（Yuko Higuchi）合作的系列，奇趣魔幻的圖案，連大人都喜歡，目前推出0到12歲的男、女童服裝及鞋履、包款，除了模樣可愛，裙裝特地以親膚的絲質設計、帽T沒有抽繩避免危險、短褲可調節腰部鬆緊度，都是實穿的貼心設計。
暨2018年首度合作之後，GUCCI再度邀請樋口裕子設計童裝聯名系列，GUCCI天馬行空的氛圍和樋口裕子的奇幻意境相當合拍，也讓時尚潮流走進藝術家奇妙的兒時世界，擬人化的角色包括老鼠肩上背著小老鼠撐傘、兔子穿著圍裙抱著小貓咪錫罐、騎著小馬的昆蟲還有會走路的紅蘿蔔等等，都有豐富的故事性。
由樋口裕子設計的圖像，運用在洋裝、運動衫、裙子、夾克、嬰兒連身衣和禮品組等，也用時髦的紮染處理或光澤面料呈現。購買GUCCI x 樋口裕子系列童裝也另有獨特的包裝設計，包括包裝盒、購物袋、布袋等，內盒也襯上優雅的紅色薄紙包裝；樋口裕子限定系列也在日本及gucci.com推出，台灣快閃店則自即日起到5月11日，於新光三越台北信義新天地A4登場。樋口裕子表示，她喜愛觀察骨董和老舊物件獲取靈感，在這部分的美學品味與GUCCI創意總監Alessandro Michele相似。而她也和GUCCI合作多項計畫，作品目前正在佛羅倫斯Gucci Garden Galleria的一面牆上展出。
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