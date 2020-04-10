Air Jordan玩家都要看 盤點夏天必收款預約你的下一雙話題鞋

Air Jordan球鞋的粉絲，可能這一季要荷包大失血了！因為品牌不只先推出全新配色的第34代Air Jordan XXXIV鞋，更預計在之後陸續呈現包括了慶祝30周年而設的Air Jordan V、再次復刻的Air Jordan XIII「Flint」，以及兩款全新配色的Air Jordan XI Low鞋，不怕你不想買，只怕口袋不夠深。

Air Jordan XXXIV Low Heritage鞋，設計靈感源自於芝加哥公牛隊的黑色條紋客場球衣，採用黑色鞋面搭配白色的鞋底。圖／Nike提供

自從去年9月，第34代Air Jordan XXXIV鞋問世後，就以獨特的外型設計加上全新的Eclipse Plate緩震科技，深受球員與藏家的喜愛。因此品牌在夏天來臨之際，打造了低筒版本的Air Jordan XXXIV鞋，維持與中筒版本一致的設計概念和科技配置，包括搭載創新的緩震科技，以及經典的人字紋外底。另外，低筒版本加強透氣性和靈活性，能夠助力運動員完全地釋放腳踝，也提供多款不同的配色，為玩家帶來色彩別緻的視覺饗宴。像是靈感來自漫畫英雄的Air Jordan XXXIV Low Guo PF鞋，就將將全彩漫畫印刷中CMYK四色運用在球鞋不同部位，鞋款腳後跟分別放上以中國古代兵器為靈感的球員個人圖案和Jumpman標誌。

Air Jordan V Retro回歸最初的火焰紅配色搭載冰藍色橡膠大底，採用招牌的3M反光銀色鞋舌和紅色Jumpman標誌。圖／Nike提供

而到了夏天Jordan Brand更準備了多款經典設計回歸之作，包括慶祝Air Jordan V系列推出30周年，復刻版就採用最初的火焰紅配色搭載冰藍色橡膠大底，採用招牌的3M反光銀色鞋舌和紅色Jumpman標誌，以及後跟Nike Air Logo，還原初代版本所有細節。另外，同樣在當年一樣受到球迷青睞的低筒的Air Jordan XI Low鞋，則結合了Air Jordan XI最受歡迎的Concord和黑紅配色，這是兩個傳奇配色的首次結合。