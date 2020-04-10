日本爆紅必喝！「檸檬堂」檸檬沙瓦限量悄悄上架家樂福

全球疫情大爆發，許多知名旅遊景點淪陷成為疫情高風險區，讓出國玩變成難以達成的奢侈願望。量販賣場家樂福近期就引進了眾多日本熱賣商品，讓喜愛到日本旅遊的民眾一解思日之苦！

其中有一款在日本一推出就掀起搶購風潮，可口可樂全球首款酒精飲品「檸檬堂」就悄悄在家樂福現身，共引進原味、鹽味、魔鬼3種不同酒精濃度、不同風味的檸檬沙瓦，售價79元，全台限量17,000瓶，不管想要嚐鮮還是囤貨，手腳都要趕快。

「檸檬堂」之所以在日本掀起熱潮，除了找來男神阿部寬擔任廣告代言人之外，更從日本酒吧享用燒酌的方法中獲得靈感，把整顆檸檬果汁與酒精以「前割檸檬製法」方式製作，製作出4款3%、5%、7%、9%不同酒精濃度與口味的檸檬沙瓦，從加了蜂蜜的甜香滋味到酒精與果汁濃度都最高的豪爽暢飲，讓大家在家就能享受有如身處居酒屋的感受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康