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日本爆紅必喝！「檸檬堂」檸檬沙瓦限量悄悄上架家樂福

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
檸檬堂在日本共推出4種不同口味檸檬沙瓦。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
檸檬堂在日本共推出4種不同口味檸檬沙瓦。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球疫情大爆發，許多知名旅遊景點淪陷成為疫情高風險區，讓出國玩變成難以達成的奢侈願望。量販賣場家樂福近期就引進了眾多日本熱賣商品，讓喜愛到日本旅遊的民眾一解思日之苦！

其中有一款在日本一推出就掀起搶購風潮，可口可樂全球首款酒精飲品「檸檬堂」就悄悄在家樂福現身，共引進原味、鹽味、魔鬼3種不同酒精濃度、不同風味的檸檬沙瓦，售價79元，全台限量17,000瓶，不管想要嚐鮮還是囤貨，手腳都要趕快。

「檸檬堂」之所以在日本掀起熱潮，除了找來男神阿部寬擔任廣告代言人之外，更從日本酒吧享用燒酌的方法中獲得靈感，把整顆檸檬果汁與酒精以「前割檸檬製法」方式製作，製作出4款3%、5%、7%、9%不同酒精濃度與口味的檸檬沙瓦，從加了蜂蜜的甜香滋味到酒精與果汁濃度都最高的豪爽暢飲，讓大家在家就能享受有如身處居酒屋的感受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加入鹽中和了檸檬的酸，卻又不會太甜，是成熟的大人味。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
加入鹽中和了檸檬的酸，卻又不會太甜，是成熟的大人味。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
內含1.5顆檸檬果汁、9%酒精濃度的魔鬼口味，酸嗆過癮。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
內含1.5顆檸檬果汁、9%酒精濃度的魔鬼口味，酸嗆過癮。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
5%濃度，是熱愛檸檬沙瓦的民眾不可錯過的經典口味。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
5%濃度，是熱愛檸檬沙瓦的民眾不可錯過的經典口味。圖／摘自檸檬堂網站 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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