來場摩登英倫下午茶 Wedgwood X W Hotel新菜單登場

台北W飯店攜手英國居家生活精品Wedgwood合作年度打造四波主題下午茶。繼一月首季帶來濃濃港式風情午茶後,紫豔酒吧即日起推出第二季下午茶「AFFAIR IN YEN艷遇‧英倫」。這回主廚以英式下午茶為發想主軸,特製8款經典英式糕點與6款特色調飲,搭配Wedgwood「艾瑞思Arris」系列骨瓷盤打造英式摩登感,就算現在去不了英國,也能來場英倫午茶放鬆一下心情。

「AFFAIR IN YEN艷遇‧英倫」下午茶,選用Wedgwood跳脫傳統風格的「艾瑞思Arris」系列,幾何造型瓷盤以金色流線線條勾勒出簡約摩登風尚,搭配經典三層下午茶架。主廚特別設計8款英式茶點品項,紫豔酒吧也設計出「葛雷太太的英倫假期」、「文豪語錄」、「女王的後花園」等6款風味獨具的英式主題調飲。

8款英式茶點依循英式下午茶標配,最底層鹹食包括使用北海道干貝、宜蘭白蝦、馬芝瑞拉起司等打造鮮味十足的「海鮮綺思鹹派」以及「迷你愛爾蘭黑啤酒牛小排漢堡」、「燻鮭魚奶油起司三明治」。中層為英式下午茶必備的「英式司康搭配自製草莓果醬、鮮奶油」。

最上層的甜點分別有「焦糖卡士達千層酥」,能嚐到千層酥多層口感與卡士達、焦糖融合甜而不膩的甜美氣息。「杏桃馬卡龍」特別使用英國盛產的杏桃,馬卡龍外型色調也特別呈現杏桃色澤。「伯爵巧克力蛋糕」則將巧克力與伯爵茶結合,茶香更能增添巧克力味覺層次。

英式下午茶正規標準食用順序由底層至頂層,由鹹食至甜點。這套「AFFAIR IN YEN艷遇‧英倫」下午茶每套1,800元+10%,即日起至7月5日在紫豔酒吧供應,每天限量供應10套,需提前預約。台北W飯店訂位電話 : (02)7703-8887。