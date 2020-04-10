第一次買機械表就上手 SWATCH配高檔零件打造親民表款

想要買機械表又怕踩地雷？那麼SWATCH全新的51號星球金屬元素表，或許就是最好的選擇，除了是首次推出「小三針」的設計外，還搭載了產業中最新的游絲機芯，但仍維持了萬元不到的親民價格而備受矚目。

SWATCH的Sistem 51系列表款，打破了機械表總是很高貴的印象，因此在推出之後於鐘表界掀起了新革命。其後，不斷的演進、優化，還推出全金屬的款式，叫好又叫座。而今年SWATCH因應市場的需求，首度打造了在六點鐘方向設置小秒盤的款式，讓全新的51號星球金屬元素腕表，風格更趨於成熟。品牌同時維持了以51個零件製成機芯，並提供了長達三天以上的動力儲存，實用性不減。

不過，真正讓這系列表款也受到鐘表專家也青睞的原因，是搭載了2019年才研發成功的Nivachron™游絲，構成機芯的主要零件。這項材質，能夠優化腕表機芯對磁場的抗干擾性，將磁場效應的負面影響降低10至20倍。同時，還可有效抵抗溫度變化，擁有卓越的防震性，有效提升走時性能。而從2019年下半年開始，SWATCH推出的Sistem 51系列表款就率先採用高抗磁Nivachron ™游絲了。在這之前，採用同樣游絲的表款，不只是限量，還要價約五萬元，對比之下全新的51號星球金屬元素表，相當容易入手。