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打包媽媽的心 a.testoni FURLA粉色手提包 粉嫩舒心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
俄羅斯超模Irina Shayk穿戴 2020春夏FULRA新包款，展現簡約的色彩魅力。圖 / FURLA提供。
俄羅斯超模Irina Shayk穿戴 2020春夏FULRA新包款，展現簡約的色彩魅力。圖 / FURLA提供。

一件日常的包款或鞋履也許隨手可得，卻也在日常中展現出平實的溫暖真切。因應母親節來臨，a.testoni鎖定春夏新色「淡粉色」，推出多款鞋履與配件包款，讓媽媽搖身一變，一展清新甜美的年輕氣質。

特殊被調製出的多款粉色系如接近皮膚膚色的氣質裸色、細雨中的櫻花粉，又或帶有迷霧般的粉沙色，被運用在手工牛津鞋或波士頓手提包款上。由於粉色系的中性特質，加上古典的牛津雕花或手提包款上的閃亮金屬釘飾，展現出或古典、或年輕奔放的迥異氣質。

FURLA則有多款輕便包款，並搭配不同百貨通路推出折扣，像是鎖定年輕氣息的FURLA Sleek，以柔軟的小牛皮製成並搭配拱形LOGO鎖扣裝飾，忠孝SOGO母親節原價11,650，特價9,320元；粉色系的Furla 1927迷你流蘇斜背包搭配同系列粉彩小皮夾，一包兩物，在遠百信義A13則有母親節組合價不13,888元，整數還有找零。

此外鎖定年輕族群的Armani Exchange，則以搖滾精神出發，無論是印有龐克女郎的印花短袖T恤，又或方正俐落簡約的珊瑚紅女士手提包款，透過鮮明視覺主張與鮮艷色彩，找回媽媽的年輕活力能量。

使用粉色系為主色的牛津雕花鞋，帶來古典卻輕盈的年輕氣息，25,800元。圖 / a.testoni提供。
使用粉色系為主色的牛津雕花鞋，帶來古典卻輕盈的年輕氣息，25,800元。圖 / a.testoni提供。
a.testoni夏日平底露趾涼鞋，裝飾以閃亮水晶，穿脫走跳便利。圖 / a.testoni提供。
a.testoni夏日平底露趾涼鞋，裝飾以閃亮水晶，穿脫走跳便利。圖 / a.testoni提供。
搭配同系列粉彩小皮夾的Furla 1927迷你流蘇斜背包，在遠百信義A13將有母親節組合優惠價。圖 / FURLA提供。
搭配同系列粉彩小皮夾的Furla 1927迷你流蘇斜背包，在遠百信義A13將有母親節組合優惠價。圖 / FURLA提供。
Armani Exchange，珊瑚紅女士手提包，8,100元。圖 / Armani Exchange提供。
Armani Exchange，珊瑚紅女士手提包，8,100元。圖 / Armani Exchange提供。

母親節 牛津

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