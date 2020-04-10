打包媽媽的心 a.testoni FURLA粉色手提包 粉嫩舒心

一件日常的包款或鞋履也許隨手可得，卻也在日常中展現出平實的溫暖真切。因應母親節來臨，a.testoni鎖定春夏新色「淡粉色」，推出多款鞋履與配件包款，讓媽媽搖身一變，一展清新甜美的年輕氣質。

特殊被調製出的多款粉色系如接近皮膚膚色的氣質裸色、細雨中的櫻花粉，又或帶有迷霧般的粉沙色，被運用在手工牛津鞋或波士頓手提包款上。由於粉色系的中性特質，加上古典的牛津雕花或手提包款上的閃亮金屬釘飾，展現出或古典、或年輕奔放的迥異氣質。

FURLA則有多款輕便包款，並搭配不同百貨通路推出折扣，像是鎖定年輕氣息的FURLA Sleek，以柔軟的小牛皮製成並搭配拱形LOGO鎖扣裝飾，忠孝SOGO母親節原價11,650，特價9,320元；粉色系的Furla 1927迷你流蘇斜背包搭配同系列粉彩小皮夾，一包兩物，在遠百信義A13則有母親節組合價不13,888元，整數還有找零。