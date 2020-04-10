快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食材也能變保養！資生堂用納豆、innisfree用柑橘亮白

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
innisfree推出漢拏山柑橘C亮白系列新品。圖／innisfree提供
innisfree推出漢拏山柑橘C亮白系列新品。圖／innisfree提供

柑橘、納豆⋯許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？除了吃，更能幫助大家變美麗，透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也把從食材中分析，對肌膚保養有益的成分，打造出全新的保養品。

innisfree漢拏山柑橘C亮白系列

每到夏天，保養最重要就是亮白，韓系保養品牌innisfree從濟州島的「漢拏山柑橘」中，從果皮萃取出抗氧化及亮白成分，打造出全新漢拏山柑橘C亮白系列。漢拏山柑橘因為橘子頂端凸起，如同漢拏山一般而得名，果皮中含有豐富的橙皮苷與柑橘類黃酮。

新系列中最主打漢拏山柑橘C亮白精華，內含柑橘類黃酮、維生素B3、B5、C的衍生物與玻尿酸，可以改善膚色不均，同時還能保濕保水，同系列還包括有柔膚水、淡斑精華、亮白柔膚霜、晚安面膜與潔顏泡泡等。

資生堂WASO納豆萃取保濕霜、酒粕皮脂調理潔膚水

資生堂從2017年推出WASO系列保養品，以日本在地食材打造成親膚保養品，強調趣味與科技結合，讓保養更親民。2020年新推出納豆萃取保濕霜，內含發酵大豆萃取物及胡蘿蔔素，讓肌膚維持保溼與維持油水平衡。

另一款酒粕皮脂調理潔膚水，則以日本甘酒為靈感，添加發酵複合物，能夠同時卸妝、清潔、保濕、控油等四合一，使用前記得先搖勻，才能充分使用到酒粕來調理肌膚。

資生堂國際櫃WASO酒粕皮脂調理潔膚水／250ml／980元。圖／資生堂提供
資生堂國際櫃WASO酒粕皮脂調理潔膚水／250ml／980元。圖／資生堂提供
食材也能變成保養品。圖／資生堂國際櫃、innisfree提供
食材也能變成保養品。圖／資生堂國際櫃、innisfree提供
資生堂國際櫃WASO納豆萃取保濕霜／50ml／1,400元。圖／資生堂提供
資生堂國際櫃WASO納豆萃取保濕霜／50ml／1,400元。圖／資生堂提供
innisfree漢拏山柑橘C亮白精華／30ml／1,280元。圖／innisfree提供
innisfree漢拏山柑橘C亮白精華／30ml／1,280元。圖／innisfree提供
innisfree漢拏山柑橘C亮白精華／30ml／1,280元。圖／innisfree提供
innisfree漢拏山柑橘C亮白精華／30ml／1,280元。圖／innisfree提供
innisfree推出漢拏山柑橘C亮白系列新品。圖／innisfree提供
innisfree推出漢拏山柑橘C亮白系列新品。圖／innisfree提供

日本 資生堂 品牌

延伸閱讀

眼霜非必需品？皮膚科醫師：僅四種人需要

「食尚」隔離記者？分手怨偶風田、舒子晨台下互當空氣

鮪東寺壽司、春陽嫩牛肉！欣葉日料有新菜 4同行1免費

日本人多吃納豆提升免疫力 專家持否定看法

相關新聞

業績狂掉「開門就賠錢」！永康名店「灶紅了」宣告歇業

昨晚在臉書以「再見了！永康商圈」為題，名店「灶紅了」宣布歇業。業者表示，受疫情衝擊，業績瞬間掉8成，每個月店租加上人事成...

食材也能變保養！資生堂用納豆、innisfree用柑橘亮白

柑橘、納豆⋯許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？除了吃，更能幫助大家變美麗，透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也把從食...

在家做追劇美食、炸物！私房鹹水雞盤、啤酒麵糊炸豬排

如果不常叫外送，自己也能變出夜市小吃與美味炸物嗎？

在家工作成趨勢！機能性居家服飾熱賣 時髦造型超上鏡

隨著新冠肺炎的疫情日趨嚴重，目前也有不少公司行號開始採取讓員工在家工作（Work From Home）模式，因此掀起了居...

名偵探柯南高雄快閃 劇場版「緋色的彈丸」首發露面

名偵探柯南前進高雄，在大魯閣草衙道展開「名偵探柯南春日派對」。現場集結超過百種限定台、日版周邊商品。受到新冠肺炎疫情影響...

響應紓困！Yahoo奇摩超級商城送25萬元行銷資源　蝦皮購物再推加碼名額特別方案

新冠肺炎疫情對台灣零售業造成嚴重衝擊，經濟部編列億元預算，協助1,000家在地零售實體業者數位轉型，電商平台也紛紛響應，...

city’super感謝軍警醫護 消費即享9折家屬同享優惠

面對新冠肺炎疫情，國人持續抗戰，city’super為感謝防疫前線軍警、醫護人員辛勞，即日起至4/23推出醫護、檢疫、軍...

安心配送再升級！foodpanda發萬瓶酒精給外送員　免運優惠鼓勵線上付款

防疫宅在家，許多人靠美食外送解決三餐，為了打造更安心的配送流程，foodpanda昨天（4月9日）於台北市營運處發放酒精...

奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿...

抗疫能量再強化 BOSS總部投入防護衣生產並捐公共機構

德國男裝品牌BOSS繼三月底宣布將位於麥琴根（Metzingen）的總部廠房投入口罩生產後，近日再宣布，總部廠房將在口罩...

用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻...

U值媒／第六感生死戀 什麼是愛？

作為沒有在大銀幕看過本片的一員，這次無聲無息的再映這部片是讓我看了感到十分驚喜的，驚喜在於這樣一部被定調為「愛情」的作品，居然沒有太多的羅曼蒂克片段，取而代之的是少即是多的經典浪漫橋段，以及驚險還有近乎恐怖的戲劇設計，和爆笑還有令人回味的人性刻畫，而正因為這些乍看繞遠路的設計，使得本片更有層次。

熱門新聞

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

影／不會上網預購口罩？黃健豪影片教學讓你3分鐘買到

配合防疫！12星座在家上班會是什麼樣 天秤能躺就躺、金牛不能缺美食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。