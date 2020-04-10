食材也能變保養！資生堂用納豆、innisfree用柑橘亮白

柑橘、納豆⋯許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？除了吃，更能幫助大家變美麗，透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也把從食材中分析，對肌膚保養有益的成分，打造出全新的保養品。

innisfree漢拏山柑橘C亮白系列

每到夏天，保養最重要就是亮白，韓系保養品牌innisfree從濟州島的「漢拏山柑橘」中，從果皮萃取出抗氧化及亮白成分，打造出全新漢拏山柑橘C亮白系列。漢拏山柑橘因為橘子頂端凸起，如同漢拏山一般而得名，果皮中含有豐富的橙皮苷與柑橘類黃酮。

新系列中最主打漢拏山柑橘C亮白精華，內含柑橘類黃酮、維生素B3、B5、C的衍生物與玻尿酸，可以改善膚色不均，同時還能保濕保水，同系列還包括有柔膚水、淡斑精華、亮白柔膚霜、晚安面膜與潔顏泡泡等。

資生堂從2017年推出WASO系列保養品，以日本在地食材打造成親膚保養品，強調趣味與科技結合，讓保養更親民。2020年新推出納豆萃取保濕霜，內含發酵大豆萃取物及胡蘿蔔素，讓肌膚維持保溼與維持油水平衡。

另一款酒粕皮脂調理潔膚水，則以日本甘酒為靈感，添加發酵複合物，能夠同時卸妝、清潔、保濕、控油等四合一，使用前記得先搖勻，才能充分使用到酒粕來調理肌膚。