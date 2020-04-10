快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業績狂掉「開門就賠錢」！永康名店「灶紅了」宣告歇業

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
強調「40年老滷」的滋味。圖／摘自「灶紅了」臉書
強調「40年老滷」的滋味。圖／摘自「灶紅了」臉書

昨晚在臉書以「再見了！永康商圈」為題，名店「灶紅了」宣布歇業。業者表示，受疫情衝擊，業績瞬間掉8成，每個月店租加上人事成本約近50萬，難以苦撐，只好忍痛收攤，待疫情過後再尋新址開業。

「灶紅了」是台灣老牌知高飯、三重老店「玉知高華知高飯」的二代，承襲獨家祕方，同時讓傳統的豬腳飯、腿庫飯有了「食尚美學」新樣貌，開店之初，吸引不少媒體報導，有媒體形容其為「食尚美學裝盛銷魂腿庫」。

強調「40年老滷汁」、「台灣唯一國際性知高飯專賣店」的灶紅了，2018年在永康商圈砸下600萬裝潢，當時風光開幕，馬英九跟柯文哲都曾是座上賓，前總統馬英九甚至化身灶紅了外送員，聲名一時，才兩年就因疫情重挫決定關門。

灶紅了負責人林致兵表示，2月業績開始急速下滑，到了3月只剩原本的兩成，高昂的租金與人事成本是很大的壓力。據了解，灶紅了每日營收至少有10萬元，疫情來襲，少了永康街最重要的觀光客源，營收大幅下滑，「等於一開門就在賠錢」；業者表示，店內的員工會先安排到其他店工作。

疫情期間，觀光客不來，台灣人減少在外用餐，永康商圈是此波疫情的重災區之一，據了解，包括櫻桃爺爺、一芳手搖飲、肥鰻屋等至少有15家店接連歇業，還在苦撐的業者私下透露，最怕接二連三引爆倒店潮。

砸重金裝潢，才營運兩年，「灶紅了」難敵疫情宣告歇業。圖／摘自「灶紅了」臉書
砸重金裝潢，才營運兩年，「灶紅了」難敵疫情宣告歇業。圖／摘自「灶紅了」臉書
灶紅了在臉書公告歇業訊息。圖／摘自「灶紅了」臉書
灶紅了在臉書公告歇業訊息。圖／摘自「灶紅了」臉書

疫情 永康商圈 新冠肺炎

延伸閱讀

減輕疫情造成職場衝擊 雲嘉南釋出3000職缺

促外送平台減價？北市：媒合商圈讓雙方互惠

北上大灣至永康交流道上班尖峰開放小車駛路肩 今上路

影／清明祭祖不開放進納骨塔 台南宣導奏效未見人潮

相關新聞

業績狂掉「開門就賠錢」！永康名店「灶紅了」宣告歇業

昨晚在臉書以「再見了！永康商圈」為題，名店「灶紅了」宣布歇業。業者表示，受疫情衝擊，業績瞬間掉8成，每個月店租加上人事成...

食材也能變保養！資生堂用納豆、innisfree用柑橘亮白

柑橘、納豆⋯許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？除了吃，更能幫助大家變美麗，透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也把從食...

在家做追劇美食、炸物！私房鹹水雞盤、啤酒麵糊炸豬排

如果不常叫外送，自己也能變出夜市小吃與美味炸物嗎？

在家工作成趨勢！機能性居家服飾熱賣 時髦造型超上鏡

隨著新冠肺炎的疫情日趨嚴重，目前也有不少公司行號開始採取讓員工在家工作（Work From Home）模式，因此掀起了居...

名偵探柯南高雄快閃 劇場版「緋色的彈丸」首發露面

名偵探柯南前進高雄，在大魯閣草衙道展開「名偵探柯南春日派對」。現場集結超過百種限定台、日版周邊商品。受到新冠肺炎疫情影響...

響應紓困！Yahoo奇摩超級商城送25萬元行銷資源　蝦皮購物再推加碼名額特別方案

新冠肺炎疫情對台灣零售業造成嚴重衝擊，經濟部編列億元預算，協助1,000家在地零售實體業者數位轉型，電商平台也紛紛響應，...

city’super感謝軍警醫護 消費即享9折家屬同享優惠

面對新冠肺炎疫情，國人持續抗戰，city’super為感謝防疫前線軍警、醫護人員辛勞，即日起至4/23推出醫護、檢疫、軍...

安心配送再升級！foodpanda發萬瓶酒精給外送員　免運優惠鼓勵線上付款

防疫宅在家，許多人靠美食外送解決三餐，為了打造更安心的配送流程，foodpanda昨天（4月9日）於台北市營運處發放酒精...

奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿...

抗疫能量再強化 BOSS總部投入防護衣生產並捐公共機構

德國男裝品牌BOSS繼三月底宣布將位於麥琴根（Metzingen）的總部廠房投入口罩生產後，近日再宣布，總部廠房將在口罩...

用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻...

U值媒／第六感生死戀 什麼是愛？

作為沒有在大銀幕看過本片的一員，這次無聲無息的再映這部片是讓我看了感到十分驚喜的，驚喜在於這樣一部被定調為「愛情」的作品，居然沒有太多的羅曼蒂克片段，取而代之的是少即是多的經典浪漫橋段，以及驚險還有近乎恐怖的戲劇設計，和爆笑還有令人回味的人性刻畫，而正因為這些乍看繞遠路的設計，使得本片更有層次。

熱門新聞

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

影／不會上網預購口罩？黃健豪影片教學讓你3分鐘買到

配合防疫！12星座在家上班會是什麼樣 天秤能躺就躺、金牛不能缺美食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。