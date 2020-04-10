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業績狂掉「開門就賠錢」！永康名店「灶紅了」宣告歇業
昨晚在臉書以「再見了！永康商圈」為題，名店「灶紅了」宣布歇業。業者表示，受疫情衝擊，業績瞬間掉8成，每個月店租加上人事成本約近50萬，難以苦撐，只好忍痛收攤，待疫情過後再尋新址開業。
「灶紅了」是台灣老牌知高飯、三重老店「玉知高華知高飯」的二代，承襲獨家祕方，同時讓傳統的豬腳飯、腿庫飯有了「食尚美學」新樣貌，開店之初，吸引不少媒體報導，有媒體形容其為「食尚美學裝盛銷魂腿庫」。
強調「40年老滷汁」、「台灣唯一國際性知高飯專賣店」的灶紅了，2018年在永康商圈砸下600萬裝潢，當時風光開幕，馬英九跟柯文哲都曾是座上賓，前總統馬英九甚至化身灶紅了外送員，聲名一時，才兩年就因疫情重挫決定關門。
灶紅了負責人林致兵表示，2月業績開始急速下滑，到了3月只剩原本的兩成，高昂的租金與人事成本是很大的壓力。據了解，灶紅了每日營收至少有10萬元，疫情來襲，少了永康街最重要的觀光客源，營收大幅下滑，「等於一開門就在賠錢」；業者表示，店內的員工會先安排到其他店工作。
疫情期間，觀光客不來，台灣人減少在外用餐，永康商圈是此波疫情的重災區之一，據了解，包括櫻桃爺爺、一芳手搖飲、肥鰻屋等至少有15家店接連歇業，還在苦撐的業者私下透露，最怕接二連三引爆倒店潮。
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