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在家工作成趨勢！機能性居家服飾熱賣 時髦造型超上鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO男裝AIRism POLO衫790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝AIRism POLO衫790元。圖／UNIQLO提供

隨著新冠肺炎的疫情日趨嚴重，目前也有不少公司行號開始採取讓員工在家工作（Work From Home）模式，因此掀起了居家服飾的熱賣。包括了平價時尚品牌UNIQLO、專門製作休養服裝的VENEX以及提供修復功能服飾的UNDER ARMOUR都觀察到，銷售有明顯成長。

UNIQLO女裝特級亞麻襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝特級亞麻襯衫990元。圖／UNIQLO提供

一場新冠肺炎打亂了多數的公司營運的模式，間接迫使進入數位轉型，因為防止群聚感染，所以許多人已經開始採取在家工作模式。UNIQLO就表示，家居系列的服飾銷售表現，就比過去同期明顯增加，這一現象說明了，在居家防疫的同時，消費者也很在乎穿著是否舒適。不僅如此，品牌還觀察到在家工作者不僅要穿得舒服，為因應不時的遠端視訊會議，男性的POLO衫系列和女性的亞麻襯衫系列，也呈現熱銷狀況。連帶採用吸汗快乾機能布料製成，且帶有延展性的ULTRA STRETCH ACTIVE系列長褲，也深獲消費者青睞。

VENEX羅紋襪由白金及數種礦物以奈米技術加進纖維，發出特殊遠紅外線波長可促進血液循環、減輕手腳冰冷情形。圖／德鎂實業提供
VENEX羅紋襪由白金及數種礦物以奈米技術加進纖維，發出特殊遠紅外線波長可促進血液循環、減輕手腳冰冷情形。圖／德鎂實業提供

由於居家的議題被炒熱，專門製作休養服裝的VENEX詢問度也提高，本來是職業運動員常用的單品，也同樣在近期的銷量有所提升。而像是新款的「天絲美體腰圍」， 採用由白金及數種礦物以奈米技術加進纖維，能發出特殊遠紅外線波長幫助放鬆、改善腰部僵硬疲勞，能使在生理期間的女性舒緩不適感，所以備受矚目。

VENEX天絲美體腰圍，能發出特殊遠紅外線波長幫助放鬆、改善腰部僵硬疲勞。圖／德鎂實業提供
VENEX天絲美體腰圍，能發出特殊遠紅外線波長幫助放鬆、改善腰部僵硬疲勞。圖／德鎂實業提供

另外，運動品牌UNDER ARMOUR的Recover系列，也受益於這一波在家工作風潮。因為採用了「礦物科技內襯」，能吸收身體自然散發的熱能、轉化成能量後回饋到肌肉與組織當中，達到修復肌肉的效果，也是專業運動員的最愛。後來品牌廣泛的使用在休閒服飾中，讓穿著者在睡眠與日常生活中，就有同樣肌肉修復效果，因此成為目前當紅的系列之一。

UNDER ARMOUR Recover系列男裝外套3,880元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Recover系列男裝外套3,880元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR Recover系列女裝長褲3,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Recover系列女裝長褲3,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

在家工作 品牌 新冠肺炎

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