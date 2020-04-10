名偵探柯南高雄快閃 劇場版「緋色的彈丸」首發露面

名偵探柯南前進高雄，在大魯閣草衙道展開「名偵探柯南春日派對」。現場集結超過百種限定台、日版周邊商品。受到新冠肺炎疫情影響，原預定今年4月17日在日本上映的劇場版動畫「名偵探柯南：緋色的彈丸」雖然延期上映，但在這裡可以搶先看到「名偵探柯南：緋色的彈丸」主題區首發露面。

「名偵探柯南春日派對」限定販售周邊包括柯南、新一、基德、安室＆赤井等角色通通有。特色商品有身兼桌墊、滑鼠墊、餐墊等功能的Ｑ版角色萬用墊；角色造型的攜帶式面紙包，以及柯南口罩套；還有補妝必備的隨身鏡推出柯南、小哀、基德大頭手拿鏡，另有四美男當封面的雙面購物提袋。

現場還有柯南主題扭蛋機、拍貼機、紀念幣機、金屬雷雕吊牌機等，4/10至5/17活動期間，消費滿額可獲得「名偵探柯南」角色周邊。

「名偵探柯南春日派對」

活動期間：2020/04/10～2020/05/17

活動地點：高雄大魯閣草衙道大道東1F異想空間