快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應紓困！Yahoo奇摩超級商城送25萬元行銷資源　蝦皮購物再推加碼名額特別方案

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩超級商城響應政府「零售業上架電商服務推動計畫」，推出「網路名店速成優惠專案」，將於4月16日舉辦第一場線上開店說明會。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城響應政府「零售業上架電商服務推動計畫」，推出「網路名店速成優惠專案」，將於4月16日舉辦第一場線上開店說明會。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

新冠肺炎疫情對台灣零售業造成嚴重衝擊，經濟部編列億元預算，協助1,000家在地零售實體業者數位轉型，電商平台也紛紛響應，Yahoo奇摩超級商城推出「網路名店速成優惠專案」，將於4月16日舉辦第一場線上開店說明會；蝦皮購物除了響應政府紓困計畫，提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，並加碼推出「蝦皮特別方案」，針對在蝦皮購物未成功申請到政府補助名額的零售業者額外提供總價值超過10萬元的行銷資源。

Yahoo奇摩超級商城推出「網路名店速成優惠專案」，申請零售業者數位轉型方案成功者，即可立即進駐Yahoo奇摩超級商城，開辦費、月租費全額補貼，再享多元廣告和影音製作宣傳，更提供免運折扣碼、免費「商店經營儀表板」銷售數據分析工具及線上數位行銷課程、專業團隊輔導諮詢、協助維運等加值服務，快速開啟電商生意，期滿首次續約再享半年月租費全免優惠，並加碼祭出總價值超過25萬元的行銷廣告曝光資源，有機會免費登Yahoo奇摩首頁及Yahoo TV、搶搭Yahoo奇摩電商百萬粉絲團宣傳。

疫情推升網路購物買氣漲，帶動Yahoo奇摩超級商城訂單數年成長4成，保健、3C品類業績增長，白蘭氏業績近翻倍、神腦國際業績成長近3倍；Yahoo奇摩超級商城也積極攜手品牌店家進駐，像是朱記餡餅粥、旺旺旗艦店都在Yahoo奇摩超級商城開幕。

蝦皮購物推出免年費、免開辦費、前半年免手續費的零售業者轉型特別方案，申請成功者將提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，包括賣場建置設定、商品拍照上架、內容文案調整、銷售數據分析、蝦皮購物首頁曝光、免運活動、各種行銷推廣機會、東南亞跨境銷售服務等，目標為業者帶來最高5倍的營業額成長。

由於政府補助名額有限，蝦皮購物再推「蝦皮特別方案」，屆時有多少家零售業者在蝦皮購物通過申請，蝦皮購物就再額外祭出相對應的加碼補助名額，針對在蝦皮購物未成功申請到政府補助名額的零售業者，將額外提供總價值超過10萬元的行銷資源，包括蝦皮首頁廣告、專屬活動頁面等多種曝光機會。

台灣樂天市場推出「數位轉型速成專案」協助實體店家上架電商，通過申請補助的零售業者再加碼10萬元行銷補貼，並有專責團隊提供首頁版型製作、視覺設計及協助上架商品，樂天專業開店顧問進行一對一的上架輔導及訂單處理等操作技巧，贈送每家實體零售業者免擔保金與設定費的「線上訂、門市取」服務等，詳細方案內容以樂天市場官網公布為準。

樂天市場針對通過申請補助的業者再加碼10萬元行銷補貼。並有多達150套電商課程，由專業顧問一對一說明網頁製作、視覺設計、訂單處理、銷售策略等技巧。圖／樂天市場提供
樂天市場針對通過申請補助的業者再加碼10萬元行銷補貼。並有多達150套電商課程，由專業顧問一對一說明網頁製作、視覺設計、訂單處理、銷售策略等技巧。圖／樂天市場提供
樂天市場響應政府「零售業上架電商服務推動計畫」，於全台各地舉辦開店說明會。圖／樂天市場提供
樂天市場響應政府「零售業上架電商服務推動計畫」，於全台各地舉辦開店說明會。圖／樂天市場提供
蝦皮購物響應政府紓困計畫，加碼推出「蝦皮特別方案」，未成功申請到政府補助名額的零售業者，蝦皮購物將額外提供總價值超過10萬元的行銷資源。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物響應政府紓困計畫，加碼推出「蝦皮特別方案」，未成功申請到政府補助名額的零售業者，蝦皮購物將額外提供總價值超過10萬元的行銷資源。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 廣告 電商

延伸閱讀

你開車時化身何種動物？新安東京海上產險E保網推測驗

蝦皮購物推宅家防疫補助金 9成員工響應取消海外旅遊

助實體零售「紓困」 樂天市場、蝦皮購物祭優惠方案

蝦皮購物推價值25萬元優惠 鼓勵實體零售轉電商

相關新聞

業績狂掉「開門就賠錢」！永康名店「灶紅了」宣告歇業

昨晚在臉書以「再見了！永康商圈」為題，名店「灶紅了」宣布歇業。業者表示，受疫情衝擊，業績瞬間掉8成，每個月店租加上人事成...

食材也能變保養！資生堂用納豆、innisfree用柑橘亮白

柑橘、納豆⋯許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？除了吃，更能幫助大家變美麗，透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也把從食...

在家做追劇美食、炸物！私房鹹水雞盤、啤酒麵糊炸豬排

如果不常叫外送，自己也能變出夜市小吃與美味炸物嗎？

在家工作成趨勢！機能性居家服飾熱賣 時髦造型超上鏡

隨著新冠肺炎的疫情日趨嚴重，目前也有不少公司行號開始採取讓員工在家工作（Work From Home）模式，因此掀起了居...

名偵探柯南高雄快閃 劇場版「緋色的彈丸」首發露面

名偵探柯南前進高雄，在大魯閣草衙道展開「名偵探柯南春日派對」。現場集結超過百種限定台、日版周邊商品。受到新冠肺炎疫情影響...

響應紓困！Yahoo奇摩超級商城送25萬元行銷資源　蝦皮購物再推加碼名額特別方案

新冠肺炎疫情對台灣零售業造成嚴重衝擊，經濟部編列億元預算，協助1,000家在地零售實體業者數位轉型，電商平台也紛紛響應，...

city’super感謝軍警醫護 消費即享9折家屬同享優惠

面對新冠肺炎疫情，國人持續抗戰，city’super為感謝防疫前線軍警、醫護人員辛勞，即日起至4/23推出醫護、檢疫、軍...

安心配送再升級！foodpanda發萬瓶酒精給外送員　免運優惠鼓勵線上付款

防疫宅在家，許多人靠美食外送解決三餐，為了打造更安心的配送流程，foodpanda昨天（4月9日）於台北市營運處發放酒精...

奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿...

抗疫能量再強化 BOSS總部投入防護衣生產並捐公共機構

德國男裝品牌BOSS繼三月底宣布將位於麥琴根（Metzingen）的總部廠房投入口罩生產後，近日再宣布，總部廠房將在口罩...

用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻...

U值媒／第六感生死戀 什麼是愛？

作為沒有在大銀幕看過本片的一員，這次無聲無息的再映這部片是讓我看了感到十分驚喜的，驚喜在於這樣一部被定調為「愛情」的作品，居然沒有太多的羅曼蒂克片段，取而代之的是少即是多的經典浪漫橋段，以及驚險還有近乎恐怖的戲劇設計，和爆笑還有令人回味的人性刻畫，而正因為這些乍看繞遠路的設計，使得本片更有層次。

熱門新聞

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

影／不會上網預購口罩？黃健豪影片教學讓你3分鐘買到

配合防疫！12星座在家上班會是什麼樣 天秤能躺就躺、金牛不能缺美食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。