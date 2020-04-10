響應紓困！Yahoo奇摩超級商城送25萬元行銷資源　蝦皮購物再推加碼名額特別方案

新冠肺炎疫情對台灣零售業造成嚴重衝擊，經濟部編列億元預算，協助1,000家在地零售實體業者數位轉型，電商平台也紛紛響應，Yahoo奇摩超級商城推出「網路名店速成優惠專案」，將於4月16日舉辦第一場線上開店說明會；蝦皮購物除了響應政府紓困計畫，提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，並加碼推出「蝦皮特別方案」，針對在蝦皮購物未成功申請到政府補助名額的零售業者額外提供總價值超過10萬元的行銷資源。

Yahoo奇摩超級商城推出「網路名店速成優惠專案」，申請零售業者數位轉型方案成功者，即可立即進駐Yahoo奇摩超級商城，開辦費、月租費全額補貼，再享多元廣告和影音製作宣傳，更提供免運折扣碼、免費「商店經營儀表板」銷售數據分析工具及線上數位行銷課程、專業團隊輔導諮詢、協助維運等加值服務，快速開啟電商生意，期滿首次續約再享半年月租費全免優惠，並加碼祭出總價值超過25萬元的行銷廣告曝光資源，有機會免費登Yahoo奇摩首頁及Yahoo TV、搶搭Yahoo奇摩電商百萬粉絲團宣傳。

疫情推升網路購物買氣漲，帶動Yahoo奇摩超級商城訂單數年成長4成，保健、3C品類業績增長，白蘭氏業績近翻倍、神腦國際業績成長近3倍；Yahoo奇摩超級商城也積極攜手品牌店家進駐，像是朱記餡餅粥、旺旺旗艦店都在Yahoo奇摩超級商城開幕。

蝦皮購物推出免年費、免開辦費、前半年免手續費的零售業者轉型特別方案，申請成功者將提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，包括賣場建置設定、商品拍照上架、內容文案調整、銷售數據分析、蝦皮購物首頁曝光、免運活動、各種行銷推廣機會、東南亞跨境銷售服務等，目標為業者帶來最高5倍的營業額成長。

由於政府補助名額有限，蝦皮購物再推「蝦皮特別方案」，屆時有多少家零售業者在蝦皮購物通過申請，蝦皮購物就再額外祭出相對應的加碼補助名額，針對在蝦皮購物未成功申請到政府補助名額的零售業者，將額外提供總價值超過10萬元的行銷資源，包括蝦皮首頁廣告、專屬活動頁面等多種曝光機會。