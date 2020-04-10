安心配送再升級！foodpanda發萬瓶酒精給外送員　免運優惠鼓勵線上付款

防疫宅在家，許多人靠美食外送解決三餐，為了打造更安心的配送流程，foodpanda昨天（4月9日）於台北市營運處發放酒精隨身瓶給外送夥伴，吸引外送夥伴排隊領取，不到2小時就發出200瓶酒精，接下來將陸續發放共1萬瓶酒精隨身瓶給各縣市的外送夥伴。同時為了鼓勵消費者透過線上付款，foodpanda於4月推出線上付款即可享免外送費的優惠，期望落實推動「無接觸送餐」，讓外送夥伴及消費者都多一份保障。

foodpanda表示，發放酒精的目的是讓外送夥伴在送餐前後能消毒雙手，並維持外送裝備的清潔，1萬瓶酒精將在兩周內按訂單需求分配至全台foodpanda辦公室，各地區的外送夥伴將可自行前往領取。

領取酒精的foodpanda外送夥伴開心表示「一定會好好使用，有酒精很安心」、「每次接觸到客人的手我都會趕快洗手或噴酒精，好好保護自己，也保護其他客人」、「太好了不用搶」。此外，foodpanda會每日追蹤外送夥伴健康狀況，更提供外送夥伴「法定傳染病補償健康保險」。