奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿推出兩款超商獨家限量新品「經典奶茶風味甜筒」、「巧克力麥芽風味甜筒」，即日起至5月5日購買指定冰品可享單件49元、任2件88元優惠。

萊爾富去年的聯名冰品推出一周就熱銷超過5萬支，像是「HERSHEY'S X 杜老爺甜筒極濃可可饗宴冰淇淋」、「杜老爺 X 光泉午后時光重乳奶茶雪糕」等都是人氣熱賣冰品。

今年4月萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」跨界合作推出的超商獨家新品「巧克力麥芽風味甜筒」富含美祿麥芽香氣，經典重現童年麥芽香，並添加巧克力脆餅，口感濃郁滑順。因2018年6月推出的「美祿恐龍冰沙」在市場上掀起話題，今年「巧克力麥芽風味甜筒」也延續恐龍包裝，售價59元、全台限量18萬支。