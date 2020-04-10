快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富與杜老爺跨界合作，限量推出超商獨家「經典奶茶風味甜筒」、「巧克力麥芽風味甜筒」。圖／萊爾富提供
萊爾富與杜老爺跨界合作，限量推出超商獨家「經典奶茶風味甜筒」、「巧克力麥芽風味甜筒」。圖／萊爾富提供

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿推出兩款超商獨家限量新品「經典奶茶風味甜筒」、「巧克力麥芽風味甜筒」，即日起至5月5日購買指定冰品可享單件49元、任2件88元優惠。

萊爾富去年的聯名冰品推出一周就熱銷超過5萬支，像是「HERSHEY'S X 杜老爺甜筒極濃可可饗宴冰淇淋」、「杜老爺 X 光泉午后時光重乳奶茶雪糕」等都是人氣熱賣冰品。

今年4月萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」跨界合作推出的超商獨家新品「巧克力麥芽風味甜筒」富含美祿麥芽香氣，經典重現童年麥芽香，並添加巧克力脆餅，口感濃郁滑順。因2018年6月推出的「美祿恐龍冰沙」在市場上掀起話題，今年「巧克力麥芽風味甜筒」也延續恐龍包裝，售價59元、全台限量18萬支。

另一款「經典奶茶風味甜筒」也是萊爾富結盟杜老爺推出的超商獨家新品，採用雀巢金選奶茶粉，茶味醇厚深邃，還能吃到如冰沙般口感的椰果，層次豐富，重新演繹香濃滑順的奶茶風味，包裝則設計了另一款優雅風的藍色小恐龍圖案，售價59元、全台限量12萬支。

萊爾富與杜老爺跨界合作，限量推出超商獨家「經典奶茶風味甜筒」、「巧克力麥芽風味甜筒」。圖／萊爾富提供
萊爾富與杜老爺跨界合作，限量推出超商獨家「經典奶茶風味甜筒」、「巧克力麥芽風味甜筒」。圖／萊爾富提供
萊爾富「巧克力麥芽風味甜筒」，售價59元，全台限量18萬支、售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「巧克力麥芽風味甜筒」，售價59元，全台限量18萬支、售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「經典奶茶風味甜筒」，售價59元，全台限量12萬支、售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「經典奶茶風味甜筒」，售價59元，全台限量12萬支、售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家限量新品「巧克力麥芽風味甜筒」，經典重現童年麥芽香。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家限量新品「巧克力麥芽風味甜筒」，經典重現童年麥芽香。圖／萊爾富提供
萊爾富、杜老爺跨界結盟，推出獨家限量冰品「經典奶茶風味甜筒」。圖／萊爾富提供
萊爾富、杜老爺跨界結盟，推出獨家限量冰品「經典奶茶風味甜筒」。圖／萊爾富提供

奶茶 巧克力 超商

延伸閱讀

奶茶火鍋都漲 但大陸3月物價創近5月新低

繼海底撈 大陸茶飲品牌也調漲

萊爾富搶攻「嗶」經濟！首家可使用「悠遊付」的超商

不只App能領預購口罩！萊爾富LINE官方帳號開放「口罩實名制2.0」領口罩功能

相關新聞

奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿...

抗疫能量再強化 BOSS總部投入防護衣生產並捐公共機構

德國男裝品牌BOSS繼三月底宣布將位於麥琴根（Metzingen）的總部廠房投入口罩生產後，近日再宣布，總部廠房將在口罩...

用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻...

U值媒／第六感生死戀 什麼是愛？

作為沒有在大銀幕看過本片的一員，這次無聲無息的再映這部片是讓我看了感到十分驚喜的，驚喜在於這樣一部被定調為「愛情」的作品，居然沒有太多的羅曼蒂克片段，取而代之的是少即是多的經典浪漫橋段，以及驚險還有近乎恐怖的戲劇設計，和爆笑還有令人回味的人性刻畫，而正因為這些乍看繞遠路的設計，使得本片更有層次。

Angelababy顯氣質拎DIOR包款 全新色彩光譜學系列好美

在甜姐兒軌道運行的Angelababy，每次釋出穿搭都是甜美夢幻大作，DIOR官方微博釋出她配襯Lady Dior的氣質...

愛馬仕的櫥窗魔法大師 Leïla Menchari感染新冠肺炎過世 享年92歲

新冠肺炎疫情壟罩全球，各地陸續傳來名人染病、病重去世的消息。日前84歲的義大利鞋王﻿Sergio ﻿ Rossi﻿﻿才傳...

加速汰換老車 提高誘因

隨著新冠肺炎肆虐加上油價創新低，民眾選擇自行駕車機會變多了，但也凸顯台灣老舊車款占比高，不只有環保疑慮外，安全性也嚴重不足，汽車業界希望政府能夠考慮延長汰舊換新補助政策，有助於讓更多老車退場。

涼鞋、休閒鞋合體 德比鞋腳跟鏤空 BURBERRY配件超鬧

BURBERRY推出2020春夏灰、黑、色系的潮流配件，包括宛如飛行傘裝備的Cannon腰包、涼鞋和休閒鞋合體的Webb...

輕珠寶童趣／Swarovski裝扮海洋公主 Pandora串飾請出迪士尼8大咖

喜歡當個藍色海洋的公主，還是童趣的迪士尼？奧地利水晶品牌施華洛世奇Swarovski歡慶品牌成立125周年，推出全新125周年紀念系列，以深藍色為主色調的設計，藝人安心亞瞬間變身海洋公主；丹麥珠寶品牌Pandora則再度攜手迪士尼，以8大經典角色人物創造大頭串飾，各有獨特設計。

視訊、收快遞也不怕 在家工作就是要穿休閒內衣才舒服

這陣子大家因為防疫緣故，待在家的時間變多了，上班族們因應視訊會議或是收發快遞等工作需求，大多數女性還是有在家裡穿內衣的需...

蘇太別哭 再看一眼那些年蘇志燮的帥帥造型小盤點

這兩天不少「前」蘇太們格外傷心，因為蘇志燮本人才透過官方instagram向廣大粉絲們告解，除坦承戀情，也於2020年4...

感謝醫護人員 換我來照顧你們的手！3品牌推免費護手

台灣新冠肺炎的疫情持續延燒，感謝所有醫護人員、藥局與藥師們的付出，讓台灣疫情一直得以控制。面對疫情，醫護與相關人員，每天...

熱門新聞

身體實在不堪負荷 全台240家藥局申請「口罩退役」

口罩增量首日排隊潮 240家藥局申請退出

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

獨／生意狂掉7成！老字號「老上海菜館」4月20日熄燈

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

身份證有1、0、9、5 爽吃到飽火鍋「打6折」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。