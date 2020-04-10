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抗疫能量再強化 BOSS總部投入防護衣生產並捐公共機構
德國男裝品牌BOSS繼三月底宣布將位於麥琴根（Metzingen）的總部廠房投入口罩生產後，近日再宣布，總部廠房將在口罩以外繼續生產防護衣，為疫情提供防護能量再升級。
HUGO BOSS除了全力生產防護基本配備口罩外，為加大產能品牌甚至將會議室也改造成口罩工作間，並配備了縫紉機與相關設備，讓所有人員共同加入生產行列，攜手應付疫情。先前採用棉質混紡材料製成的口罩，由於可重複清洗與使用至少50次，雖未投入臨床醫療，但仍發揮一定穩定效用；BOSS於是宣布，由總部自行設計的防護衣制服原型也已完成，接下來將同步生產口罩與防護衣，並在數周之內，將防疫物資捐予德國當地公共機構，期望為為醫護人員提供進一步的全方位支援。
而投入防護衣生產的品牌不僅德國，像是疫情嚴重的義大利，先前也有義大利品牌Giorgio Armani投入防護衣生產，品牌並在官方instagram帳號上，發佈多張照片，展示Giorgio Armani工廠內的生產實況，以及實際穿上防護衣的樣式。
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