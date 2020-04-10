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用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓
在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻率，就透過香氛，帶著大家來趟嗅覺的旅行吧！
Jo Malone X 馬丁・湯普森（Martyn Thompson）聯名居家香氛
英國香氛品牌Jo Malone London攜手英國室內設計師 馬丁・湯普森（Martyn Thompson），推出限量的居家香氛系列，以Jo Malone最經典的4款香氛，包括青檸羅勒與柑橘、含羞草與小荳蔻、英國梨與小蒼蘭、牡丹與胭紅麂絨，打造出3款居家蠟燭、2款藤枝擴香組。
並特別打造出的陶瓷瓶身，由陶瓷之都斯托克 (Stoke On Trent) 特別打造，並搭配上華麗的彩繪，充滿藝術感與放鬆氣氛，擺在家中成為最美的裝飾品，並能散發出讓人放鬆的香氣。全系列4月限量上市。
NEOM靜心舒眠系列
在每天緊張的環境下，回到家中也要感受美好的時光，英國凱特王妃也愛用的有機香氛品牌NEOM，推出全新靜心舒眠系列，打造以果香為主的香氣，有著安撫情緒的洋甘菊、給人幸福感的伊蘭伊蘭與雪松，系列商品包括香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴與精油等，在家中使用，舒緩情緒，也能有個好眠。NEOM於全台10/10 HOPE專櫃販售。
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