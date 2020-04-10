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用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NEOM推出靜心舒眠系列。圖／10/10 HOPE提供
NEOM推出靜心舒眠系列。圖／10/10 HOPE提供

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻率，就透過香氛，帶著大家來趟嗅覺的旅行吧！

Jo Malone X 馬丁・湯普森（Martyn Thompson）聯名居家香氛

英國香氛品牌Jo Malone London攜手英國室內設計師 馬丁・湯普森（Martyn Thompson），推出限量的居家香氛系列，以Jo Malone最經典的4款香氛，包括青檸羅勒與柑橘、含羞草與小荳蔻、英國梨與小蒼蘭、牡丹與胭紅麂絨，打造出3款居家蠟燭、2款藤枝擴香組。

並特別打造出的陶瓷瓶身，由陶瓷之都斯托克 (Stoke On Trent) 特別打造，並搭配上華麗的彩繪，充滿藝術感與放鬆氣氛，擺在家中成為最美的裝飾品，並能散發出讓人放鬆的香氣。全系列4月限量上市。

NEOM靜心舒眠系列

在每天緊張的環境下，回到家中也要感受美好的時光，英國凱特王妃也愛用的有機香氛品牌NEOM，推出全新靜心舒眠系列，打造以果香為主的香氣，有著安撫情緒的洋甘菊、給人幸福感的伊蘭伊蘭與雪松，系列商品包括香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴與精油等，在家中使用，舒緩情緒，也能有個好眠。NEOM於全台10/10 HOPE專櫃販售。

NEOM推出靜心舒眠系列。圖／10/10 HOPE提供
NEOM推出靜心舒眠系列。圖／10/10 HOPE提供
Jo Malone London與藝術家聯名推居家香氛系列、NEOM則有靜心舒眠系列。圖／Jo Malone London、10/10 HOPE提供
Jo Malone London與藝術家聯名推居家香氛系列、NEOM則有靜心舒眠系列。圖／Jo Malone London、10/10 HOPE提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列含羞草與小荳蔻香氛工藝蠟燭／200g／3,990元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列含羞草與小荳蔻香氛工藝蠟燭／200g／3,990元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列青檸羅勒與柑橘香氛工藝蠟燭／200g／3,990元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列青檸羅勒與柑橘香氛工藝蠟燭／200g／3,990元。圖／Jo Malone London提供
NEOM靜心舒眠系列香氛蠟燭／420g／2,300元。圖／10/10 HOPE提供
NEOM靜心舒眠系列香氛蠟燭／420g／2,300元。圖／10/10 HOPE提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列青檸羅勒與柑橘藤枝擴香組／5,320元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列青檸羅勒與柑橘藤枝擴香組／5,320元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列牡丹與胭紅麂絨奢華香氛工藝蠟燭／2.5kg／27,000元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列牡丹與胭紅麂絨奢華香氛工藝蠟燭／2.5kg／27,000元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列英國梨與小蒼蘭藤枝擴香組／5,320元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列英國梨與小蒼蘭藤枝擴香組／5,320元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London與英國藝術家馬丁・湯普森（Martyn Thompson），推出聯名限量系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London與英國藝術家馬丁・湯普森（Martyn Thompson），推出聯名限量系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London藝術家聯名限量系列。圖／Jo Malone London提供
NEOM推出靜心舒眠系列。圖／10/10 HOPE提供
NEOM推出靜心舒眠系列。圖／10/10 HOPE提供

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