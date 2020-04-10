用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻率，就透過香氛，帶著大家來趟嗅覺的旅行吧！

Jo Malone X 馬丁・湯普森（Martyn Thompson）聯名居家香氛

英國香氛品牌Jo Malone London攜手英國室內設計師 馬丁・湯普森（Martyn Thompson），推出限量的居家香氛系列，以Jo Malone最經典的4款香氛，包括青檸羅勒與柑橘、含羞草與小荳蔻、英國梨與小蒼蘭、牡丹與胭紅麂絨，打造出3款居家蠟燭、2款藤枝擴香組。

並特別打造出的陶瓷瓶身，由陶瓷之都斯托克 (Stoke On Trent) 特別打造，並搭配上華麗的彩繪，充滿藝術感與放鬆氣氛，擺在家中成為最美的裝飾品，並能散發出讓人放鬆的香氣。全系列4月限量上市。

NEOM靜心舒眠系列