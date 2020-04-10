Angelababy顯氣質拎DIOR包款 全新色彩光譜學系列好美

在甜姐兒軌道運行的Angelababy，每次釋出穿搭都是甜美夢幻大作，DIOR官方微博釋出她配襯Lady Dior的氣質穿搭，也同步發表了Dior Ultra Matte極致霧彩系列，展現色彩光譜學的絢爛。

極致霧彩系列的特色，在於包款五金和袋身都以霧面呈現，例如Angelababy手中的灰色款，在極致霧彩系列的表現中，掛飾DIOR字樣也是霧面塗層。靈感來自2019年的Ultra Black包款，運用冷冽純粹的黑色霧面皮革處理一體成形的極限美感，女星黛咪摩爾（Demi MooreDior）曾在品牌活動上以此搭配，而女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri從「純色」的迷戀中去發揮，在全新Ultra Matte霧彩系列增加多種鮮豔色系，完整如一的原生純色，也呼應現代主義建築之父密斯．凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）倡導的Less is more極簡概念。