快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Angelababy顯氣質拎DIOR包款 全新色彩光譜學系列好美

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
Ultra Matte Colorama極致霧彩配件系列的特里亞農灰配件。圖／DIOR提供
Ultra Matte Colorama極致霧彩配件系列的特里亞農灰配件。圖／DIOR提供

在甜姐兒軌道運行的Angelababy，每次釋出穿搭都是甜美夢幻大作，DIOR官方微博釋出她配襯Lady Dior的氣質穿搭，也同步發表了Dior Ultra Matte極致霧彩系列，展現色彩光譜學的絢爛。

極致霧彩系列的特色，在於包款五金和袋身都以霧面呈現，例如Angelababy手中的灰色款，在極致霧彩系列的表現中，掛飾DIOR字樣也是霧面塗層。靈感來自2019年的Ultra Black包款，運用冷冽純粹的黑色霧面皮革處理一體成形的極限美感，女星黛咪摩爾（Demi MooreDior）曾在品牌活動上以此搭配，而女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri從「純色」的迷戀中去發揮，在全新Ultra Matte霧彩系列增加多種鮮豔色系，完整如一的原生純色，也呼應現代主義建築之父密斯．凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）倡導的Less is more極簡概念。

因此連結包身的金屬元件、鍊帶，也都以三層上色來和皮革紋理達成一致的美學效果，全霧面的表層處理，無光澤反射，強調藝術品般的低調質感，相對也在色彩上顯得濃郁飽和，包括品牌經典的特里亞農灰（Gris Trianon）、海軍藍，以及拿鐵白、翡翠綠、芥末黃、蜜桃粉、櫻桃紅等光看字面就充滿想像的新色，展現在Lady Dior、Saddle馬鞍包與30 Montaigne翻蓋包和腰包、小皮件、皮帶等單品，以前衛藝術的手法，打造有個性、也兼具優雅氣息的視覺。

Lady Dior Ultra Matte粉膚色小牛皮零錢包，售價20,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Ultra Matte粉膚色小牛皮零錢包，售價20,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Ultra Matte翡翠綠籐格紋小牛皮鍊帶包，售價12萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Ultra Matte翡翠綠籐格紋小牛皮鍊帶包，售價12萬元。圖／DIOR提供
Ultra Matte Colorama極致霧彩配件系列的粉膚色包款。圖／DIOR提供
Ultra Matte Colorama極致霧彩配件系列的粉膚色包款。圖／DIOR提供
Angelababy以甜美氣質詮釋Lady Dior手袋。圖／取自微博
Angelababy以甜美氣質詮釋Lady Dior手袋。圖／取自微博
Lady Dior mini Ultra Matte蜜桃粉籐格紋小牛皮鍊帶包，售價12萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini Ultra Matte蜜桃粉籐格紋小牛皮鍊帶包，售價12萬元。圖／DIOR提供
Angelababy詮釋的Lady Dior手袋，推出全新Ultra Matte Colorama極致霧彩配件系列。圖／DIOR提供、取自微博
Angelababy詮釋的Lady Dior手袋，推出全新Ultra Matte Colorama極致霧彩配件系列。圖／DIOR提供、取自微博
Saddle Ultra Matte芥末黃小牛皮馬鞍包，售價11萬5,000元。圖／DIOR提供
Saddle Ultra Matte芥末黃小牛皮馬鞍包，售價11萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Ultra Matte石灰色籐格紋小牛皮中型提包（背帶另購），售價15萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Ultra Matte石灰色籐格紋小牛皮中型提包（背帶另購），售價15萬元。圖／DIOR提供
Angelababy氣質演繹Lady Dior包款。圖／DIOR提供
Angelababy氣質演繹Lady Dior包款。圖／DIOR提供
30 Montaigne Ultra Matte拿鐵白粒紋小牛皮翻蓋包，售價12萬元。圖／DIOR提供
30 Montaigne Ultra Matte拿鐵白粒紋小牛皮翻蓋包，售價12萬元。圖／DIOR提供
黛咪摩爾詮釋黑色霧面Ultra Black包款。圖／DIOR提供
黛咪摩爾詮釋黑色霧面Ultra Black包款。圖／DIOR提供

Dior 品牌

延伸閱讀

Angelababy抗疫復工 昔日大膽泳裝照再度出爐

貴氣擔當 DIOR寶石晚宴包會自體發光

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

Angelababy未幫丈夫宣傳新戲 黃曉明親回婚姻現況

相關新聞

奶茶控、美祿控必吃！萊爾富推獨家限量「經典奶茶甜筒、巧克力麥芽甜筒」

超商跨界合作的限量商品今年持續發威，萊爾富與甜筒霸主「杜老爺」攜手合作，選用雀巢（Nestlé）、新加坡國民經典品牌美祿...

抗疫能量再強化 BOSS總部投入防護衣生產並捐公共機構

德國男裝品牌BOSS繼三月底宣布將位於麥琴根（Metzingen）的總部廠房投入口罩生產後，近日再宣布，總部廠房將在口罩...

用香氛消除壓力！Jo Malone聯名蠟燭超美、NEOM夠紓壓

在這讓人緊張、充滿壓力的時節，好好在家總是比較讓人放鬆，這時如果再來些香氛，也能讓人心情平靜，放鬆壓力。減少出去玩耍的頻...

U值媒／第六感生死戀 什麼是愛？

作為沒有在大銀幕看過本片的一員，這次無聲無息的再映這部片是讓我看了感到十分驚喜的，驚喜在於這樣一部被定調為「愛情」的作品，居然沒有太多的羅曼蒂克片段，取而代之的是少即是多的經典浪漫橋段，以及驚險還有近乎恐怖的戲劇設計，和爆笑還有令人回味的人性刻畫，而正因為這些乍看繞遠路的設計，使得本片更有層次。

Angelababy顯氣質拎DIOR包款 全新色彩光譜學系列好美

在甜姐兒軌道運行的Angelababy，每次釋出穿搭都是甜美夢幻大作，DIOR官方微博釋出她配襯Lady Dior的氣質...

愛馬仕的櫥窗魔法大師 Leïla Menchari感染新冠肺炎過世 享年92歲

新冠肺炎疫情壟罩全球，各地陸續傳來名人染病、病重去世的消息。日前84歲的義大利鞋王﻿Sergio ﻿ Rossi﻿﻿才傳...

加速汰換老車 提高誘因

隨著新冠肺炎肆虐加上油價創新低，民眾選擇自行駕車機會變多了，但也凸顯台灣老舊車款占比高，不只有環保疑慮外，安全性也嚴重不足，汽車業界希望政府能夠考慮延長汰舊換新補助政策，有助於讓更多老車退場。

涼鞋、休閒鞋合體 德比鞋腳跟鏤空 BURBERRY配件超鬧

BURBERRY推出2020春夏灰、黑、色系的潮流配件，包括宛如飛行傘裝備的Cannon腰包、涼鞋和休閒鞋合體的Webb...

輕珠寶童趣／Swarovski裝扮海洋公主 Pandora串飾請出迪士尼8大咖

喜歡當個藍色海洋的公主，還是童趣的迪士尼？奧地利水晶品牌施華洛世奇Swarovski歡慶品牌成立125周年，推出全新125周年紀念系列，以深藍色為主色調的設計，藝人安心亞瞬間變身海洋公主；丹麥珠寶品牌Pandora則再度攜手迪士尼，以8大經典角色人物創造大頭串飾，各有獨特設計。

視訊、收快遞也不怕 在家工作就是要穿休閒內衣才舒服

這陣子大家因為防疫緣故，待在家的時間變多了，上班族們因應視訊會議或是收發快遞等工作需求，大多數女性還是有在家裡穿內衣的需...

蘇太別哭 再看一眼那些年蘇志燮的帥帥造型小盤點

這兩天不少「前」蘇太們格外傷心，因為蘇志燮本人才透過官方instagram向廣大粉絲們告解，除坦承戀情，也於2020年4...

感謝醫護人員 換我來照顧你們的手！3品牌推免費護手

台灣新冠肺炎的疫情持續延燒，感謝所有醫護人員、藥局與藥師們的付出，讓台灣疫情一直得以控制。面對疫情，醫護與相關人員，每天...

熱門新聞

身體實在不堪負荷 全台240家藥局申請「口罩退役」

口罩增量首日排隊潮 240家藥局申請退出

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

獨／生意狂掉7成！老字號「老上海菜館」4月20日熄燈

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

身份證有1、0、9、5 爽吃到飽火鍋「打6折」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。