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不受疫情影響 寶格麗近300件、逾50億頂級珠寶如期登台

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
BVLGARI寶格麗的「CINEMAGIA頂級珠寶暨腕表展」這次也帶來包含13件全球首度曝光的頂級翡翠作品。 圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗的「CINEMAGIA頂級珠寶暨腕表展」這次也帶來包含13件全球首度曝光的頂級翡翠作品。 圖／寶格麗提供

相較於世界各國，台灣新冠肺炎疫情控制得當，因此今年歐美各大品牌頂級珠寶新作近日皆陸續抵達台灣，義大利BVLGARI寶格麗的「CINEMAGIA頂級珠寶暨腕表展」也自即日起至4月12日在台北萬豪酒店舉行，引進近300件、總值逾50億頂級珠寶及腕表來台，呈現出宛如電影大銀幕般的奇蹟珠寶盛宴，其中更包含13件全球首度曝光的頂級翡翠作品，現場展覽採預約鑑賞制。

BVLGARI寶格麗指出，在電影裡，一切都可能發生。「CINEMAGIA」是「CINEMA（電影）」與「MAGIA（魔法）」的創意結合，正如電影需要無限創意與前瞻大膽的技術，才可拍出奇蹟般的曠世巨作，寶格麗也發揮義式狂想，從電影文化與奇想得到的啟發，創造出令人心醉神馳的珠寶，令佩戴珠寶的女人彷彿被魔法點亮一般耀眼迷人。

如期在台登場的BVLGARI寶格麗「CINEMAGIA頂級珠寶暨腕表展」，今年依舊帶來了翻遍全球可能也難以再找到的稀世寶石，像是「Sapphire Dreams頂級藍寶石與鑽石項鍊」，鑲嵌正中央、重逾31克拉的枕型切割緬甸藍寶石，就像星光紅毯上光芒令人無法逼視的女神。

另還有鑲嵌16顆總重逾21克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠的「Forever Emeralds祖母綠與鑽石耳環」，令人聯想到與品牌同樣深愛祖母綠的一代女神－伊麗莎白．泰勒顧盼生姿的風采。

彷彿服貼於女人頸項華麗衣領的「Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊」，則以重逾10克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角，搭配20顆枕形切割紅寶石與數以百計的花式車工鑽石，展現品牌超凡的鑲嵌工藝。

此外，在「Pirate Treasures頂級彩寶項鍊」和「Meraviglia 頂級彩寶項鍊」二件作品中，則是驚見了色彩與具有份量感設計這二種寶格麗設計的兩大經典要素。

「Pirate Treasures頂級彩寶項鍊」主要視覺焦點在3顆華麗的枕形切割藍寶石，每顆重量都超過12克拉，座落在滿滿的寶石間，鑽石、祖母綠與藍寶石，依序鑲嵌於玫瑰金的特殊切割縞瑪瑙底座上，展現出寶格麗的精湛工藝，呈現如海盜藏寶箱的華麗壯觀。

至於「 Meraviglia 頂級彩寶項鍊」上的焦點，則是那重逾66克拉的粉紅碧璽，搭配紫水晶，在密鑲鑽石的項鍊上舞出輕快的節奏。

至於寶格麗的大膽創意與義式狂想，這次則是呈現在「Queen of Hearts頂級鑽石與彩寶項鍊」上，以掉進兔子洞的愛麗絲看見的撲克牌士兵為靈感，將撲克牌上的紅心、黑桃、梅花與方塊製作成精巧的密鑲鑽石吊飾，錯落點綴梨形切割紅碧璽與圓形切割祖母綠，用色大膽鮮明，也令人回憶起寶格麗七○年代紅極一時的撲克牌造型珠寶。「Blush! 頂級彩寶項鍊」靈感則源自後台桌上為明星妝點美麗的各式刷具，靈活輕巧的鑲嵌工法，使得每個扇形裝飾都可隨著佩戴者動作輕輕躍動，更顯活潑真實。

彷彿服貼於女人頸項華麗衣領的「Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊」，則以重逾10克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角，搭配20顆枕形切割紅寶石與數以百計的花式車工鑽石，展現品牌超凡的鑲嵌工藝。 圖／寶格麗提供
彷彿服貼於女人頸項華麗衣領的「Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊」，則以重逾10克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角，搭配20顆枕形切割紅寶石與數以百計的花式車工鑽石，展現品牌超凡的鑲嵌工藝。 圖／寶格麗提供
「Forever Emeralds祖母綠與鑽石耳環」，令人聯想到與品牌同樣深愛祖母綠的一代女神－伊麗莎白．泰勒顧盼生姿的風采。 圖／寶格麗提供
「Forever Emeralds祖母綠與鑽石耳環」，令人聯想到與品牌同樣深愛祖母綠的一代女神－伊麗莎白．泰勒顧盼生姿的風采。 圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗的「CINEMAGIA頂級珠寶暨腕表展」也自即日起至4月12日在台北萬豪酒店舉行，引進近300件、總值逾50億頂級珠寶及腕表來台，呈現出宛如電影大銀幕般的奇蹟珠寶盛宴。 圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗的「CINEMAGIA頂級珠寶暨腕表展」也自即日起至4月12日在台北萬豪酒店舉行，引進近300件、總值逾50億頂級珠寶及腕表來台，呈現出宛如電影大銀幕般的奇蹟珠寶盛宴。 圖／寶格麗提供

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