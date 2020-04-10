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眼霜非必需品？皮膚科醫師：僅四種人需要

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
上下兩層油水分離的澄澈眼部雙精華。圖／綠藤生機提供
上下兩層油水分離的澄澈眼部雙精華。圖／綠藤生機提供

愛美的女性保想品基本有三罐，化妝水、乳液和眼霜，但是眼霜一定是必要的嗎？皮膚科醫師表示，眼周肌膚就是臉部肌膚的一部分，兩者結構相近，需要的都是保濕機制，一般狀況下臉部保養品也可以用在眼周，但有四種人例外，可能會需要眼周保養品。

皮膚科醫師蔡依倫解釋，眼周與臉部保養的相同點是，眼周肌膚就是臉部肌膚的一部分，兩者結構相近，同樣需要完整的保濕機制，也同樣能夠透過保養品活性成分的幫助，對抗老化與外界的刺激傷害。而「小異」之處在於，眼周肌膚的角質較薄、油脂分泌較少，加上每天眨眼、揉眼、卸妝等動作，讓眼周成為容易透露年齡的部位。

關於眼周保養品是否必須？蔡依倫表示，「就成分而言，並不容易判斷一般眼霜與乳霜的不同；消費者不應該迷信保養越多越好，而應當從簡單開始，找到最適合自己的保養方式」。一般眼周會特別需要保養的族群，通常是肌膚屬於特別脆弱、動作更頻繁的「乾燥系」、「笑顏派」、「眼妝控」，或非常在意完美的「細紋偏執者」，而這些族群則可以考慮「活性密度更高」的眼周保養真實解答。

提倡簡單油保養的綠藤生機主張「眼周保養需求與臉部其實大同小異」，共同創辦人廖怡雯表示，如果現有保養慣例已經讓眼周維持良好狀態，你可能不需要眼周保養品，針對仍然渴望讓眼周擁有更高規格保養方案者，推出旗下首支眼周保養品綠藤澄澈眼部雙精華。

捨棄常見乳霜型態，採用目前市場上還不常見的油水雙層劑型設計，廖怡雯表示 ，這延續綠藤純淨保養配方原則，眼周保養品研發過程中，首先捨棄界面活性劑等非必要成分，專注於如何讓活性成分真正成為配方中的主角，透過油水雙層劑型設計，提供肌膚真實、更高濃度的活性成分，回應眼周細紋與暗沉等保養需求。

因此這是一罐不求即刻有感的「妝點」效果，去除拉提用膠體、修飾性粉體，讓保養回歸保養本質，不求非必要成分的滲透效果，不含界面活性劑，以自然的原態油水雙相成分，滲透滋潤肌底的眼周保養品。

綠藤並提供眼周護理三步驟，Step1：全臉補水，讓精華露中的玻尿酸等水相保養成分為肌膚補水、感受喝飽水的明亮彈潤；Step2：取用一滴精華油在左手無名指腹，用右手中指和無名指搓開，輕輕於眼周、均勻輕拭推勻，並搭配按摩手法；Step3：用油完成今日保養，最後再將精華油滴於手心搓開，均勻按壓全臉，讓滋養封存在肌膚裡。

皮膚科

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