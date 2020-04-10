赴韓髮廊實習苦練染髮 她科大畢業就獲「歐巴」延攬

台北城市科技大學化妝品管理系校友房宣伶喜歡美髮，大三時脫離舒適圈參與校方產學合作的南韓美髮知名品牌JD ART HAIR實習一年，從最基礎的洗髮、上染膏、燙髮學起，畢業前就被在台的韓國「歐巴」美髮設計師直接延攬，還兼任設計師的翻譯。

房宣伶說她不喜歡一成不變，大三時剛好碰到系上與南韓JD ART HAIR簽定友好交流協議合約，該品牌在南韓擁有78家高端美容院。在系主任王麗芬鼓勵下，她決定赴韓實習一年，挑戰能耐。

房宣伶回憶，剛開始因韓語的聽說能力尚淺，髮廊每周安排一天上課，其他時間到店內實習。設計師要她做的事，一開始無法完全聽懂，幫忙準備染髮、燙髮的材料時，被嫌動作太慢，前半年的學習挫折感很大，初期常打越洋電話向家人訴苦。

房宣伶說，為增加自己的適應力，她強記每天在店裡常用的韓語單字與動詞，要求自己三個月內溝通無礙。晚上七點半下班，她沒用餐，在店裡放計時器，不斷練染髮上染膏的動作流程和速度。

初期練習時，染好整頭的時間往往接近一小時，一個月後縮短為20分鐘，達到韓國設計師口中的「快、狠、準」，師傅看完點頭才算通過。

她也學到服務業的精神。有次客人飲品喝完，房宣伶因忙著輔助多個設計師，沒有關心客人要不要續杯。設計師糾正並告訴她，服務業不只技藝要專業，更得有「眼力見」（韓語的觀察力），客人不說出口也要猜出他的需求。