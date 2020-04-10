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愛馬仕的櫥窗魔法大師 Leïla Menchari感染新冠肺炎過世 享年92歲
新冠肺炎疫情壟罩全球，各地陸續傳來名人染病、病重去世的消息。日前84歲的義大利鞋王Sergio Rossi才傳出因為新冠肺炎去世的噩耗，近日這個傳染病又令時尚界又失去了一個傳奇—愛馬仕櫥窗藝術總監Leïla Menchari。
據外電報導，Leïla Menchari因染新冠肺炎已於4月4日去世，享年92歲。出生於1927年的Leïla Menchari是突尼西亞人，從巴黎美術學院（Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts）畢業後，從1961年開始就成為愛馬仕團隊中的一員，1978年開始為巴黎福寶大道旗艦店（24 rue du Faubourg Saint-Honoré）打理櫥窗，到2013年才退休，共創作了137個櫥窗作品。
在這52年的時間裡，Leïla Menchari運用自己家鄉的景色、生活、旅遊中的所見所聞，結合愛馬仕天馬行空的創意理念，為福寶大道旗艦店的櫥窗創作出一次次超現實的場景，像是綠色叢林、摩洛哥市集、埃及神殿、海底世界等，這種模式也被她視為「說故事的一種方法」，在她施展魔法後，所有商品不再只是以金錢交換的東西而已，而是化身一個個獨特景緻中不可缺少的重要角色。巴黎大皇宮曾在2017年舉辦《Leïla Menchari，魅力女王》（Hermes A Tire-d’Aile – Les Mondes de Leila Menchari）特展，讓更多人得以欣賞她的許多巧手鉅作，而法國作家Michele Gazier也在當時為她寫下作品集傳記。
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