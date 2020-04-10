愛馬仕的櫥窗魔法大師 Leïla Menchari感染新冠肺炎過世 享年92歲

新冠肺炎疫情壟罩全球，各地陸續傳來名人染病、病重去世的消息。日前84歲的義大利鞋王﻿Sergio ﻿ Rossi﻿﻿才傳出因為新冠肺炎去世的噩耗，近日這個傳染病又令時尚界又失去了一個傳奇—愛馬仕櫥窗藝術總監Leïla Menchari。

據外電報導，Leïla Menchari因染新冠肺炎已於4月4日去世，享年92歲。出生於1927年的Leïla Menchari是突尼西亞人，從巴黎美術學院（Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts）畢業後，從1961年開始就成為愛馬仕團隊中的一員，1978年開始為巴黎福寶大道旗艦店（24 rue du Faubourg Saint-Honoré）打理櫥窗，到2013年才退休，共創作了137個櫥窗作品。