涼鞋、休閒鞋合體 德比鞋腳跟鏤空 BURBERRY配件超鬧

BURBERRY推出2020春夏灰、黑、色系的潮流配件，包括宛如飛行傘裝備的Cannon腰包、涼鞋和休閒鞋合體的Webb運動鞋，以及繫帶德比鞋，都玩出配件的趣味與幽默。

創意總監Riccardo Tisci上任後，每月17日都會在IG推出限時發售的單品，3月份的粉紅色ECONYL Cannon 腰包也延續到春夏男裝的配件上市，成為多功能Cannon腰包，並搭配標誌性的Horseferry印花、拋光地球儀圖形的拉鍊環，可調整式背帶讓前後穿戴都適宜。重新打造的超纖窄皮革版型Brummell腰包，命名來自十九世紀英國風潮人物Beau Brummell，呼應了春夏季向維多利亞時代致敬的概念，義大利鞣製皮革的扁平腰包，有1個外部後拉鍊口袋、6個卡片夾層，亦可斜垮、後背使用。