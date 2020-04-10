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涼鞋、休閒鞋合體 德比鞋腳跟鏤空 BURBERRY配件超鬧

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
後繫帶牛津布洛克鞋，價格店洽。圖／BURBERRY提供
後繫帶牛津布洛克鞋，價格店洽。圖／BURBERRY提供

BURBERRY推出2020春夏灰、黑、色系的潮流配件，包括宛如飛行傘裝備的Cannon腰包、涼鞋和休閒鞋合體的Webb運動鞋，以及繫帶德比鞋，都玩出配件的趣味與幽默。

創意總監Riccardo Tisci上任後，每月17日都會在IG推出限時發售的單品，3月份的粉紅色ECONYL Cannon 腰包也延續到春夏男裝的配件上市，成為多功能Cannon腰包，並搭配標誌性的Horseferry印花、拋光地球儀圖形的拉鍊環，可調整式背帶讓前後穿戴都適宜。重新打造的超纖窄皮革版型Brummell腰包，命名來自十九世紀英國風潮人物Beau Brummell，呼應了春夏季向維多利亞時代致敬的概念，義大利鞣製皮革的扁平腰包，有1個外部後拉鍊口袋、6個卡片夾層，亦可斜垮、後背使用。

全新的Webb運動鞋相當有趣，以運動鞋輪廓搭配皮革扣帶，在硬挺的結構線條中重新演繹休閒鞋，命名來自維多利亞時代著名建築師Aston Webb，包括單色、雙色、格紋以及涼鞋形式的夏季造型。經典的牛津布洛克鞋，採用後繫帶重新設計，也呼應了春夏季的進化命題，以維多利亞的藝術氣息為出發點，致力於未來時裝的創意表現，更別具幽默感。

Horseferry印花塗層帆布Cannon腰包，售價36,900元。圖／BURBERRY提供
Horseferry印花塗層帆布Cannon腰包，售價36,900元。圖／BURBERRY提供
Horseferry印花塗層帆布Cannon腰包，售價36,900元。圖／BURBERRY提供
Horseferry印花塗層帆布Cannon腰包，售價36,900元。圖／BURBERRY提供
正面壓縫皮革Brummell腰包，售價31,900元。圖／BURBERRY提供
正面壓縫皮革Brummell腰包，售價31,900元。圖／BURBERRY提供
雙色調棉質及皮革Webb運動鞋，售價28,900元。圖／BURBERRY提供
雙色調棉質及皮革Webb運動鞋，售價28,900元。圖／BURBERRY提供
雲灰色皮革Brummell腰包，售價31,900元。圖／BURBERRY提供
雲灰色皮革Brummell腰包，售價31,900元。圖／BURBERRY提供
棉質及皮革Webb運動鞋白色，售價28,900元。圖／BURBERRY提供
棉質及皮革Webb運動鞋白色，售價28,900元。圖／BURBERRY提供

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