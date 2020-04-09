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視訊、收快遞也不怕 在家工作就是要穿休閒內衣才舒服
這陣子大家因為防疫緣故，待在家的時間變多了，上班族們因應視訊會議或是收發快遞等工作需求，大多數女性還是有在家裡穿內衣的需求。今年春夏EASY SHOP、黛安芬、華歌爾推出許多強調服貼感、無鋼圈等特性的舒適內衣新品，都是很適合在家裡穿的類型。
現代人喜歡健身運動，連帶對內衣的需求也偏向機能、舒適休閒風，遇到過度悶熱天氣甚至也可以直接外穿當作外出服。EASY SHOP推出全新的運動內衣RUN及個性休閒內衣Banana Pie香蕉派二大品牌，運用專業版型設計與吸濕排和彈性材質，提升包覆、支撐度，或運用高科技貼合與無縫技術打造不緊勒、無束縛的個性潮流感無鋼圈內衣、背心、小可愛與短褲等等。
黛安芬今年研發「Fit Smart 智能貼合系列」，用創新4D立體彈力罩杯智慧調節來滿足不同身形需求，4D彈力蕾絲隨身體動作伸縮調整，搭配特殊針織布料與網紗加寬肩帶，加強穩定、包覆度外還兼具提托塑形效果。獨家高科技黏合技術降低縫線造成的不適感，無痕剪裁也更舒適。此外還跳脫傳統內衣尺寸，提供符合各種身形的3種尺寸供選擇。
華歌爾則是推出人因科學研究所專利研發的革命性新品「3D 無鋼圈內衣」，開發出獨家「專利3D曲面立體罩杯」，用曲面設計讓脇邊（身側）結構超吻合人體，集中胸型又穩定。罩杯以吸濕排汗網眼布、立體削魚造型泡棉、革命性素材白泡泡、SPACER素材4層不同科技級材質營造貼身、豐滿、透氣等體驗，彈力網膠加強胸部下緣支撐力，聚攏網布則是讓脇邊增加側推力，支撐度更強。
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