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加速汰換老車 提高誘因

聯合報 / 記者陳威任／專題報導
汽車業界希望政府能夠考慮延長汰舊換新補助政策，有助於讓更多老車退場。 記者陳立凱／攝影
汽車業界希望政府能夠考慮延長汰舊換新補助政策，有助於讓更多老車退場。 記者陳立凱／攝影

隨著新冠肺炎肆虐加上油價創新低，民眾選擇自行駕車機會變多了，但也凸顯台灣老舊車款占比高，不只有環保疑慮外，安全性也嚴重不足，汽車業界希望政府能夠考慮延長汰舊換新補助政策，有助於讓更多老車退場。

疫情改變民眾用車習慣

根據高速公路局統計，今年1月份車流量與去年相當，2月份起隨著疫情效應發酵後，台灣民眾用車習慣也產生變化，全台車流量達3005（百萬車公里），比去年同期增加7.5%，顯示疫情確實讓民眾捨大眾交通工具改為自駕，再加上近期油價處於低檔，讓自駕成本更為低廉，汽車成為民眾通勤或出遊的首選代步工具。

雖然民眾透過自駕減少群聚機會是好事，但根據交通部資料顯示，今年2月全國車輛保有台數達812萬台，其中車齡15年以上之車輛高達261萬台，也就是說，馬路上每3台車，就有一台是車齡15年以上的老車。

疫情升溫及油價下跌，讓民眾選擇改以自駕通勤。 記者陳立凱／攝影
疫情升溫及油價下跌，讓民眾選擇改以自駕通勤。 記者陳立凱／攝影

老車安全與環保都有疑慮

而這些老車共同的問題就是安全性不足，舉例來說，近年來政府陸續強制要求出廠新車必須配備包括雙前座SRS氣囊、胎壓偵測輔助系統、ESC電子車身穩定系統及ABS防鎖死煞車系統等安全配備，但對於261萬台超過15年的老舊車輛都不在此規範內。

加上這些年歲較高的車款也多有汙染較為嚴重的問題，為了人民用車安全及環保考量，政府仍需以政策支持來加速汰換這些老舊車輛。

政府汰舊換新補助政策，有助於帶動老車車主換購更安全環保的新車。 記者陳立凱／攝影
政府汰舊換新補助政策，有助於帶動老車車主換購更安全環保的新車。 記者陳立凱／攝影

政策加持帶動老舊車款淘汰

政府自2016年開始推行汰舊換新補助政策，針對購買汽車、機車的車主，在換購新車前後半年內報廢或出口原本的舊車（6年以上汽車、4年以上機車），都能享有汽車5萬元、機車4千元的貨物稅減徵優惠。

根據工業局統計，過去4年汰舊換新申請件數高達56萬件，平均每年可以創造14萬件的汰舊換新申請件數，但仍僅占15年以上車齡老車的5%，可見政策效果雖好，但仍需要更長的時間來發揮效用。

如今汰舊換新政策將在2021年1月屆期，為了人民用車安全及環保考量，汽車業界期盼政府能夠以政策支持甚至擴大汰舊換新政策，如延長年限或增加補助額度等，透過更多誘因來提高民眾汰換舊車的意願，以持續降低移動汙染源對環境的危害。

疫情 油價 新冠肺炎 車主 高速公路 減徵

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