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宅商機 HOLA鍋具餐具滿千折百、生活工場全店慶38折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HOLA炙鐵鍋系列原價2,680元起，特價8折。圖／HOLA提供
HOLA炙鐵鍋系列原價2,680元起，特價8折。圖／HOLA提供

疫情期間盡量待在家避免群聚，已變成這段期間國民的日常，待在家的時間變長，也讓人想好好打造舒適的居家環境，進而帶動家用品商機，連鎖居家通路這段期間正逢優惠期，並推出線上獨家價，在家就能輕鬆買，把居家環境再升級。

HOLA鍋具+餐具區 單筆滿1千現折1百

呼應民眾在家自煮用餐頻率變多，HOLA特力和樂精選上百款廚房好物，即日起至4/22，鍋具+餐具區單筆滿1,000元現折100元，可累折；單筆滿2,000元送釜鍋造型蓋碗組，不累贈，全台限量1,800份，送完為止。

HOLA新推出的可拆式陶瓷不沾鍋系列，擁有可拆式手把設計，一秒拆除就能把「鍋子」變「盤子」，強化鍋子用途，現在可拆式陶瓷不沾導磁煎炒鍋5件組原價3,990元，特價2,690元。HOLA炙鐵鍋系列的鍋蓋，採高腳椅型把手設計，以溫潤木質取代金屬材質，起鍋後鍋蓋可直立擺放、不怕燙手，炙鐵鍋具系列原價2,680元起，特價8折。

廚房聰明小物還包括，HOLA旋轉食材切碎器原價299元，特價199元；時尚防漏玻璃不鏽鋼調味瓶系列原價399元，特價任選買一送一。

●生活工場7大商城全店慶38折起

生活工場7大商城全店慶即日起開跑，多項精選商品祭出線上獨家價，從家具、家電、餐廚用品、棉紡到療癒小物最低38折起，還有近百項官網獨賣商品，讓人不出門也能方便買。

生活工場推出「舒適旋轉蛋形椅」，全方位支撐的鐵製支架有著藤編紋理，還有360度旋轉功能，原價1萬元，官網獨賣預購價6,999元。「Los colores IV二人座沙發」，外型以繽紛色塊搭配造型扣釘，為居家打造出獨特時尚風格，原價11,900元，線上獨家預購價9,399元。

為回饋鑽石會員，生活工場推出鑽石會員專屬優惠，百大好物獨享組合價，像是動物森林馬克杯原價每個250元，活動期間買一送一；還有防疫必備的洗手乳，共有茶樹精油、尤加利精油兩種配方，原價一瓶299元，任選兩件特價399元。本季主打新品輕巧棉麻面收納椅凳，同時也能收納雜物，三種尺寸，最低每個只要2,599元(原價3,600元)。

HOLA即日起至4/22單筆滿2,000元送釜鍋造型蓋碗組，全台限量1,800份，送完為止。圖／HOLA提供
HOLA即日起至4/22單筆滿2,000元送釜鍋造型蓋碗組，全台限量1,800份，送完為止。圖／HOLA提供
Los colores IV二人座沙發原價11,900元，線上獨家預購價9,399元。圖／生活工場提供
Los colores IV二人座沙發原價11,900元，線上獨家預購價9,399元。圖／生活工場提供
舒適旋轉蛋形椅原價1萬元，官網獨賣預購價6,999元。圖／生活工場提供
舒適旋轉蛋形椅原價1萬元，官網獨賣預購價6,999元。圖／生活工場提供
HOLA可拆式陶瓷不沾導磁煎炒鍋5件組，原價3,990元，特價2,690元。圖／HOLA提供
HOLA可拆式陶瓷不沾導磁煎炒鍋5件組，原價3,990元，特價2,690元。圖／HOLA提供
防漏玻璃不鏽鋼調味瓶系列，原價399元，特價任選買一送一。圖／HOLA提供
防漏玻璃不鏽鋼調味瓶系列，原價399元，特價任選買一送一。圖／HOLA提供
櫸木椅腳同時兼具收納功能，最低每個2,599元(原價3,600元)。圖／生活工場提供
櫸木椅腳同時兼具收納功能，最低每個2,599元(原價3,600元)。圖／生活工場提供

HOLA 餐具

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