蘇太別哭 再看一眼那些年蘇志燮的帥帥造型小盤點

這兩天不少「前」蘇太們格外傷心，因為蘇志燮本人才透過官方instagram向廣大粉絲們告解，除坦承戀情，也於2020年4月7日和小他17歲的前電競主播趙銀政登記、走入婚姻關係。在疫情已經夠艱困的同時，連蘇志燮都結婚了，更令各地的「蘇太」們格外感傷；不過感傷之外，或許也讓我們來回顧一下那些年蘇志燮的幾套帥氣西裝風采。

首先是蘇志燮曾經在2017年時出任德國男裝品牌BOSS的代言人，釋出多款形象主視覺。其中一套造型裡，蘇志燮以直條紋的深藍色西裝搭配大八字領的白襯衫與領帶，深色休閒便鞋與深色棉襪，同時兼顧旅行中的商務正式性與灑脫；而另一套更為休閒的搭穿則是以短版皮革機車風格外套搭配針織領帶，帥氣又奢華。