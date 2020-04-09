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蘇太別哭 再看一眼那些年蘇志燮的帥帥造型小盤點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2017年秋冬時，蘇志燮曾擔任BOSS的品牌代言人，推出一系列秋冬形象視覺。圖 / BOSS提供。
2017年秋冬時，蘇志燮曾擔任BOSS的品牌代言人，推出一系列秋冬形象視覺。圖 / BOSS提供。

這兩天不少「前」蘇太們格外傷心，因為蘇志燮本人才透過官方instagram向廣大粉絲們告解，除坦承戀情，也於2020年4月7日和小他17歲的前電競主播趙銀政登記、走入婚姻關係。在疫情已經夠艱困的同時，連蘇志燮都結婚了，更令各地的「蘇太」們格外感傷；不過感傷之外，或許也讓我們來回顧一下那些年蘇志燮的幾套帥氣西裝風采。

首先是蘇志燮曾經在2017年時出任德國男裝品牌BOSS的代言人，釋出多款形象主視覺。其中一套造型裡，蘇志燮以直條紋的深藍色西裝搭配大八字領的白襯衫與領帶，深色休閒便鞋與深色棉襪，同時兼顧旅行中的商務正式性與灑脫；而另一套更為休閒的搭穿則是以短版皮革機車風格外套搭配針織領帶，帥氣又奢華。

想把單純的西裝穿得花俏？可以，像是上下半身成套的格紋西裝搭配窄版領帶與手拿包，帶點花俏的氣氛，紳士風十足；那麼如果想混搭不同顏色、又怕出錯呢？在「主君的太陽」第九集中的一幕，蘇志燮坐在沙發上，用咖啡色西裝上衣搭配芥末黃色的休閒褲，透過上下半身同色系的深淺變化，營造出休閒氣氛。雖然蘇志燮結婚了，但他穿上西裝的帥氣身形，卻很值得不時拿出來回味啊！

《主君的太陽》第九集中，蘇志燮以咖啡色和芥末黃的反差對比，是男士西裝傑出的一手。圖 / 翻攝自Netflix。
《主君的太陽》第九集中，蘇志燮以咖啡色和芥末黃的反差對比，是男士西裝傑出的一手。圖 / 翻攝自Netflix。
想在制式藍色西裝中穿出變化？蘇志燮用大方的格紋，讓成套西裝不單調。圖 / 翻攝自Twitter。
想在制式藍色西裝中穿出變化？蘇志燮用大方的格紋，讓成套西裝不單調。圖 / 翻攝自Twitter。
蘇志燮用正裝搭配休閒便鞋，讓正式西裝也能兼顧休閒感。圖 / BOSS提供。
蘇志燮用正裝搭配休閒便鞋，讓正式西裝也能兼顧休閒感。圖 / BOSS提供。

西裝 結婚 婚姻

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