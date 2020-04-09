感謝醫護人員 換我來照顧你們的手！3品牌推免費護手
台灣新冠肺炎的疫情持續延燒，感謝所有醫護人員、藥局與藥師們的付出，讓台灣疫情一直得以控制。面對疫情，醫護與相關人員，每天都得不停洗手，防止病毒傳播，長期下來讓雙手都出現乾燥、皺紋。
「換我來照顧你們的手」，為感謝醫護人員、藥師們的付出，3大品牌推出免費護手課程，讓手部得已療癒。
OPI
從4月13日至5月10日，醫護人員、藥局工作者憑工作證，提前電話預約，可至OPI直營門市、專櫃，可享有免費專屬PRO SPA基礎手部護理保養服務，內含有手部SPA敷膜、指緣深層滋養、還有加強鎖水保濕。另外，活動期間，醫護人員、藥局工作人員，憑工作證或名片，私訊OPI Taiwan FB／IG官方粉絲團，可獲得得OPI護手保養金150元，限於Nail Library官網使用。
OPI門市與專櫃：
微風廣場本館：02-2731-7725
誠品信義：02-8789-3388#1732
敦南旗艦門市：02-2711-5628（台北市大安區敦化南路一段233巷52號1樓）
Swiss Perfection瑞士柏菲妮
即日起至5月30日，醫師、護士及藥局工作者，憑工作證至專櫃可享免費手部護理按摩一堂，只要先電話預約。手部30分鐘療程包括清潔、去角質，接著使用再生美手乳萃，從手臂前端到手指舒緩按摩，最後噴上冰花萃，釋放壓力。
全台專櫃：
台北新光三越信義A8館：0900-637-838
微風廣場本館：02-2731-8662
高雄漢神百貨：07-2155-191
雪花秀
即日起至4月30日，凡醫事從業人員提供相關工作證，即可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」，及免費30分鐘護手療程，感謝醫護人員，需要事先電話預約。
護手療程中，會以玉石進行穴位按摩，能深度滋潤乾燥肌膚，促進血液循環，並幫助辛苦的醫事人員迅速恢復元氣、提振精神，淡雅療癒的人蔘香氣，更為醫事人員緊繃的身心靈達到紓壓、放鬆。另還提供購物相關優惠。
全台專櫃：
遠東SOGO忠孝館：02-2711-8128
新光三越信義A8：02-2722-6812
新光三越台北南西一館：02-2536-8996
新光三越台北天母店：02-2874-9952
統一時代百貨台北店：02-2722-5582
Mega City板橋大遠百：02-2964-5955
太平洋SOGO中壢店：03-425-1268
桃園遠東百貨：03-331-0056
新竹大遠百：03-527-8421
新竹巨城SOGO：03-533-2968
新光三越台中中港店：04-2252-8798
廣三SOGO百貨：04-2252-8798
台中中友百貨：04-2225-3386
新光三越台南新天地：06-303-0255
新光三越台南中山店：06-223-1638
漢神巨蛋購物廣場：07-550-3686
SOGO高雄店：07-335-7005
新光三越高雄左營店：07-310-2065
統一時代百貨高雄店：07-812-5586
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