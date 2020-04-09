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感謝醫護人員 換我來照顧你們的手！3品牌推免費護手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雪花秀手部護理。圖／雪花秀提供
雪花秀手部護理。圖／雪花秀提供

台灣新冠肺炎的疫情持續延燒，感謝所有醫護人員、藥局與藥師們的付出，讓台灣疫情一直得以控制。面對疫情，醫護與相關人員，每天都得不停洗手，防止病毒傳播，長期下來讓雙手都出現乾燥、皺紋。

「換我來照顧你們的手」，為感謝醫護人員、藥師們的付出，3大品牌推出免費護手課程，讓手部得已療癒。

OPI

從4月13日至5月10日，醫護人員、藥局工作者憑工作證，提前電話預約，可至OPI直營門市、專櫃，可享有免費專屬PRO SPA基礎手部護理保養服務，內含有手部SPA敷膜、指緣深層滋養、還有加強鎖水保濕。另外，活動期間，醫護人員、藥局工作人員，憑工作證或名片，私訊OPI Taiwan FB／IG官方粉絲團，可獲得得OPI護手保養金150元，限於Nail Library官網使用。

OPI門市與專櫃：

微風廣場本館：02-2731-7725

誠品信義：02-8789-3388#1732

敦南旗艦門市：02-2711-5628（台北市大安區敦化南路一段233巷52號1樓）

Swiss Perfection瑞士柏菲妮

即日起至5月30日，醫師、護士及藥局工作者，憑工作證至專櫃可享免費手部護理按摩一堂，只要先電話預約。手部30分鐘療程包括清潔、去角質，接著使用再生美手乳萃，從手臂前端到手指舒緩按摩，最後噴上冰花萃，釋放壓力。

全台專櫃：

台北新光三越信義A8館：0900-637-838

微風廣場本館：02-2731-8662

高雄漢神百貨：07-2155-191

雪花秀

即日起至4月30日，凡醫事從業人員提供相關工作證，即可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」，及免費30分鐘護手療程，感謝醫護人員，需要事先電話預約。

護手療程中，會以玉石進行穴位按摩，能深度滋潤乾燥肌膚，促進血液循環，並幫助辛苦的醫事人員迅速恢復元氣、提振精神，淡雅療癒的人蔘香氣，更為醫事人員緊繃的身心靈達到紓壓、放鬆。另還提供購物相關優惠。

全台專櫃：

遠東SOGO忠孝館：02-2711-8128

新光三越信義A8：02-2722-6812

新光三越台北南西一館：02-2536-8996

新光三越台北天母店：02-2874-9952

統一時代百貨台北店：02-2722-5582

Mega City板橋大遠百：02-2964-5955

太平洋SOGO中壢店：03-425-1268

桃園遠東百貨：03-331-0056

新竹大遠百：03-527-8421

新竹巨城SOGO：03-533-2968

新光三越台中中港店：04-2252-8798

廣三SOGO百貨：04-2252-8798

台中中友百貨：04-2225-3386

新光三越台南新天地：06-303-0255

新光三越台南中山店：06-223-1638

漢神巨蛋購物廣場：07-550-3686

SOGO高雄店：07-335-7005

新光三越高雄左營店：07-310-2065

統一時代百貨高雄店：07-812-5586

OPI手部護理。圖／OPI提供
OPI手部護理。圖／OPI提供
Swiss Perfection瑞士柏菲妮手部護理。圖／Swiss Perfection瑞士柏菲妮提供
Swiss Perfection瑞士柏菲妮手部護理。圖／Swiss Perfection瑞士柏菲妮提供

醫護人員 SOGO

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