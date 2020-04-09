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虎迷的青春在這裡 Ed Hardy回顧展同步特賣2折起開跑
虎頭、刺青、水鑽是美式潮流品牌Ed Hardy最為人熟知的三大經典元素，自微風精品於2005年引進Ed Hardy後至今已登台15周年，品牌4/9起至5/24在微風南山B1舉辦「15周年經典回顧展暨品牌經典系列特賣」，讓虎迷回味經典設計外，特賣商品全系列商品2折起，包括服飾、球帽、配件等品項。
Ed Hardy由來自美國南加州的刺青藝術家Don Ed Hardy於2004年所創，他曾於日本學習浮世繪畫風，突破傳統刺青圖騰，發展出融合日本傳統元素與經典美式文化的風格創作，設計兼具龐克元素與街頭文化，高調奢華的街頭風格曾風靡國內外街頭時尚。
正面張牙的兇猛虎頭是Don Ed Hardy為品牌特別設計的標誌性圖騰，可追溯自1968年的刺青創作。這次回顧展將展出各個創作時期的虎頭，依年份的不同與每季不同主題，虎圖都會加入不同元素與樣貌變化。
Ed Hardy的球帽也是品牌象徵設計，燙印在帽身的刺青圖騰與水鑽，浮誇華麗的風格曾經是好萊塢、亞洲明星喜愛的私服配件。
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