4月限定揪好友拿限量戲偶！遠傳friDay影音「影劇霹靂雙享方案」限時加贈好禮

防疫宅在家，追劇、看片是打發時間的首選，根據遠傳friDay影音統計，今年第一季每月線上付費用戶較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，電腦與大螢幕使用比例成長15%，顯示居家觀影用戶增加。遠傳friDay影音為霹靂官方唯一授權，於去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%，4月限定的霹靂獨家活動有機會帶走海報、公仔、戲偶等好禮。

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