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4月限定揪好友拿限量戲偶！遠傳friDay影音「影劇霹靂雙享方案」限時加贈好禮

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay影音用戶倍數成長，4月推出強片搶攻居家宅經濟。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音用戶倍數成長，4月推出強片搶攻居家宅經濟。圖／遠傳電信提供

防疫宅在家，追劇、看片是打發時間的首選，根據遠傳friDay影音統計，今年第一季每月線上付費用戶較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，電腦與大螢幕使用比例成長15%，顯示居家觀影用戶增加。遠傳friDay影音為霹靂官方唯一授權，於去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%，4月限定的霹靂獨家活動有機會帶走海報、公仔、戲偶等好禮。

遠傳friDay影音「影劇霹靂雙享方案」月付599元即可搶先收看每周更新的最新霹靂布袋戲正劇劇集、完整霹靂布袋戲片庫及無限暢看全站上萬部精彩影劇，即日起至4月30日於遠傳friDay影音官網購買影劇霹靂雙享任一儲值方案就送好禮，買90天儲值方案加贈22天和6張單片券，再送PP小海報3張組；買180天儲值方案加贈45天和12張單片券，再送長條掛布海報；買360天儲值方案加贈100天和24張單片券，再送絕版公仔麒麟星（改色版）。

4月30日前遠傳friDay影音官網「影劇霹靂雙享方案」的用戶推薦好友購買影劇霹靂雙享任一儲值方案，推薦最多的用戶免抽獎可獲得限量12吋「素還真」（文戰版） 戲偶，重達1公斤多的精緻限量戲偶絕對值得珍藏，第二名可獲得獨家激戰天下公仔「棄天帝」（異色版），第三名則可獲得霹靂無雙3D激戰天下公仔「談無慾」。

4月遠傳friDay影音獨家上架由丁海寅、蔡秀彬主演的浪漫愛情新片《一半的一半》，強檔院線則有全球票房2億美元的《猛禽小隊：小丑女大解放》、票房和口碑都爆表的《決戰中途島》、爛番茄觀眾爆米花指數高達99%的《不完美的正義》、改編美國女權意識經典小說並入圍奧斯卡6項大獎的《她們》、由奧斯卡雙影后妮可基嫚和莎莉賽隆主演的《重磅腥聞》、獲奧斯卡最佳改編劇本獎的《兔嘲男孩》、台灣票房破千萬的熱血籃球電影《下半場》等。

4月30日前遠傳friDay影音官網「影劇霹靂雙享方案」的用戶推薦好友購買影劇霹靂雙享任一儲值方案，推薦數第二名可獲得獨家激戰天下公仔「棄天帝」（異色版）。圖／遠傳電信提供
4月30日前遠傳friDay影音官網「影劇霹靂雙享方案」的用戶推薦好友購買影劇霹靂雙享任一儲值方案，推薦數第二名可獲得獨家激戰天下公仔「棄天帝」（異色版）。圖／遠傳電信提供
即日起至4月30日於遠傳friDay影音官網購買影劇霹靂雙享任一儲值方案就送好禮，買360天儲值方案加贈100天和24張單片券，再送絕版公仔麒麟星（改色版）。圖／遠傳電信提供
即日起至4月30日於遠傳friDay影音官網購買影劇霹靂雙享任一儲值方案就送好禮，買360天儲值方案加贈100天和24張單片券，再送絕版公仔麒麟星（改色版）。圖／遠傳電信提供
4月30日前遠傳friDay影音官網「影劇霹靂雙享方案」的用戶推薦好友購買影劇霹靂雙享任一儲值方案，推薦最多的用戶免抽獎可獲得限量12吋「素還真」（文戰版） 戲偶。圖／遠傳電信提供
4月30日前遠傳friDay影音官網「影劇霹靂雙享方案」的用戶推薦好友購買影劇霹靂雙享任一儲值方案，推薦最多的用戶免抽獎可獲得限量12吋「素還真」（文戰版） 戲偶。圖／遠傳電信提供

布袋戲 女權 愛情

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