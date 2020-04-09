Off Duty聯手眼鏡品牌BLYSZAK 打造限定款配件與服飾

跨界合作創造新風格！潮牌Off Duty聯手英國手工眼鏡品牌BLYSZAK，打造了一系列為太陽眼鏡而生的系列，並在服裝上發揮巧思，設置「眼鏡專屬」口袋，或是讓鏡片與服飾配色呼應，在在都讓人覺得有意思。

不同領域的Off Duty和BLYSZAK首度合作，推出了限定系列服飾與太陽眼鏡，不同以往，BLYSZAK為Off Duty創造了全新的小型橢圓框設計，而且鏡片顏色還與成套的服裝色彩呼應，提供了黑、粉紅與藍的配置。而Off Duty也為BLYSZAK而設，首度在圓領上衣和褲款都另外加入常見的擦拭布料製成口袋，方便穿著者能置放太陽眼鏡。不僅如此，雙品牌還共同打造了一款T恤，使用了驗光時的視力矯正表，把大小不一的字體都替換成「OFF DUTY」，著實讓人莞爾一笑。

另外，這系列除了太陽眼鏡採取預購之外，都已在Off Duty的官網與Artifacts門市銷售，因此還特別在Artifacts敦南店，裝飾了春夏期間限定櫥窗。Off Duty以春夏系列的「Out Of Sight, Out Of Mind」的概念來設計，視覺上呈現呈現天馬行空的想像力。並且，首度推出草寫字體Logo以3D刺繡手法，運用於經典的圓領衫；而在視覺廣告中呈現，每季必備的格紋面料服飾，在這一季也加入了反光素材，在強光與閃燈之下，就能顯現交織其上紗線構成的圖案。

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖／Artifacts提供

Off Duty春夏系列草寫Logo上衣。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列圓領衫5,980元、休閒褲4,480元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖／Artifacts提供