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Off Duty聯手眼鏡品牌BLYSZAK 打造限定款配件與服飾

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Off Duty為了推出與BLYSZAK聯名系列，特別在Artifacts敦南店，裝飾了春夏期間限定櫥窗。圖／Artifacts提供
Off Duty為了推出與BLYSZAK聯名系列，特別在Artifacts敦南店，裝飾了春夏期間限定櫥窗。圖／Artifacts提供

跨界合作創造新風格！潮牌Off Duty聯手英國手工眼鏡品牌BLYSZAK，打造了一系列為太陽眼鏡而生的系列，並在服裝上發揮巧思，設置「眼鏡專屬」口袋，或是讓鏡片與服飾配色呼應，在在都讓人覺得有意思。

不同領域的Off Duty和BLYSZAK首度合作，推出了限定系列服飾與太陽眼鏡，不同以往，BLYSZAK為Off Duty創造了全新的小型橢圓框設計，而且鏡片顏色還與成套的服裝色彩呼應，提供了黑、粉紅與藍的配置。而Off Duty也為BLYSZAK而設，首度在圓領上衣和褲款都另外加入常見的擦拭布料製成口袋，方便穿著者能置放太陽眼鏡。不僅如此，雙品牌還共同打造了一款T恤，使用了驗光時的視力矯正表，把大小不一的字體都替換成「OFF DUTY」，著實讓人莞爾一笑。

另外，這系列除了太陽眼鏡採取預購之外，都已在Off Duty的官網與Artifacts門市銷售，因此還特別在Artifacts敦南店，裝飾了春夏期間限定櫥窗。Off Duty以春夏系列的「Out Of Sight, Out Of Mind」的概念來設計，視覺上呈現呈現天馬行空的想像力。並且，首度推出草寫字體Logo以3D刺繡手法，運用於經典的圓領衫；而在視覺廣告中呈現，每季必備的格紋面料服飾，在這一季也加入了反光素材，在強光與閃燈之下，就能顯現交織其上紗線構成的圖案。

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供
Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供
Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供
Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖／Artifacts提供
Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖／Artifacts提供

Off Duty春夏系列草寫Logo上衣。圖／Artifacts提供
Off Duty春夏系列草寫Logo上衣。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列圓領衫5,980元、休閒褲4,480元。圖／Artifacts提供
Off Duty與BLYSZAK聯名系列圓領衫5,980元、休閒褲4,480元。圖／Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖／Artifacts提供
Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖／Artifacts提供

Off Duty春夏系列格紋襯衫、休閒短褲。圖／Artifacts提供
Off Duty春夏系列格紋襯衫、休閒短褲。圖／Artifacts提供

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