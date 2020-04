Off Duty聯手眼鏡品牌BLYSZAK 打造限定款配件與服飾

跨界合作創造新風格!潮牌Off Duty聯手英國手工眼鏡品牌BLYSZAK,打造了一系列為太陽眼鏡而生的系列,並在服裝上發揮巧思,設置「眼鏡專屬」口袋,或是讓鏡片與服飾配色呼應,在在都讓人覺得有意思。

不同領域的Off Duty和BLYSZAK首度合作,推出了限定系列服飾與太陽眼鏡,不同以往,BLYSZAK為Off Duty創造了全新的小型橢圓框設計,而且鏡片顏色還與成套的服裝色彩呼應,提供了黑、粉紅與藍的配置。而Off Duty也為BLYSZAK而設,首度在圓領上衣和褲款都另外加入常見的擦拭布料製成口袋,方便穿著者能置放太陽眼鏡。不僅如此,雙品牌還共同打造了一款T恤,使用了驗光時的視力矯正表,把大小不一的字體都替換成「OFF DUTY」,著實讓人莞爾一笑。

另外,這系列除了太陽眼鏡採取預購之外,都已在Off Duty的官網與Artifacts門市銷售,因此還特別在Artifacts敦南店,裝飾了春夏期間限定櫥窗。Off Duty以春夏系列的「Out Of Sight, Out Of Mind」的概念來設計,視覺上呈現呈現天馬行空的想像力。並且,首度推出草寫字體Logo以3D刺繡手法,運用於經典的圓領衫;而在視覺廣告中呈現,每季必備的格紋面料服飾,在這一季也加入了反光素材,在強光與閃燈之下,就能顯現交織其上紗線構成的圖案。

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖/Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖/Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列太陽眼鏡10,980元。圖/Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖/Artifacts提供

Off Duty春夏系列草寫Logo上衣。圖/Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列圓領衫5,980元、休閒褲4,480元。圖/Artifacts提供

Off Duty與BLYSZAK聯名系列T恤2,680元。圖/Artifacts提供